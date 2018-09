Salba dezagun McDonald's-a! 77 lagunek galduko lukete lanpostua jatetxea ixtekotan / AFP Eguneko 68 milioi bezero dituen nazioarteko katea inperialismoaren eta kapitalismoaren ikurtzat hartu izan da. Munduko lau kantoietan… Marseillako Saint Barthélemy auzoan izan ezik BEGOÑA DEL TESO Domingo, 23 septiembre 2018, 11:53

Azkenean marseillarrek lortu dute. Irabazi dute borroka. Gainditu dituzte Chicagoko Oak Brookseko egoitza nagusian erabakiak hartzen dituzten buruzagiak. Luzea izan da lehia. Luzea oso. Hilabeteak eman dituzte jo eta fuego. Lepoan hartu eta segi aurrera. Jo ta ke. Irabazi arte. Illinoisen planetako McDo guztien patua diseinatzen duten enpresa gizon eta emakume harroxko denen kontra jardun dute. Eta garaipena dute lortu. Asteazkenean jakin zuten garaitu dutela.

Zertaz ari gara? Nortzuk dira borrokalari horiek? Non egin diote aurre janari lasterreko erraldoiari? Esne Bidean 36.000 lokal dituenari? Zergatik eman diote aurre? Eta gatazkan, izan al dute aldekorik?

Marseillan gaude. Mediterraneoko hiri ederrean. Mestizoa da. Oso. Odol nahasiak ditu bere zainetan. Eta harro da. Marseillako portuak badu fama handia. Afrikari dago so. Eguzkipean Xaboia, olio finaz eginiko xaboia, du ikur Marseillak. Eta itsasoaren fruituak. Eta kaleak edertzen dituzten lore multzoak. Eta Olympique de Marseille futbol kluba, Europako Ligan dagoena, gaur Lyonen kontra jardungo duena. Bada ere hiria sakon maite duen zinema zuzendari ezkertiar fina. Bere pelikula guztiak hemen kokatzen dituena. Robert Guédeguian du izena eta Marius et Jeanette edo Itsasaldeko etxea bezalako filmak sinatu izan ditu. Bera eta emaztea, Ariane Ascaride aktorea, badira Marseillako beste ikur mota. Eta ez ahaztu nola duen izena Frantziako ereserkiak, horrenbestetan libertate oihu bilakatu izan denak.

Odol nahasiak dituen hiri ederrak baditu arazo hamaika. Langabezia, gazteen etsipena, askoren amorrua. Badira leku zakar mila hemen. Are gehiago, are ilunagoak Saint-Barthélemy auzoan non aipaturiko desilusioa segun eta noiz, segun eta norengan sekulakoa den.

Ohituta daude auzokideak berri txarrak jasotzen, baina duela hilabete batzuk iritsi zitzaiena ikaragarria zen: bertako McDonald's itxi behar zuten. 77 lagunek galduko zuten lanpostua eta lekua 'halal' izango zen janari lasterreko beste jatetxe bihurtuko zen. Haserrea kristona izan zen inguruetan. Han, betidanik gizarte eta politika borroka guztietan parte hartu duten marseillar horientzat McDonald's ez da guk irudikatzen dugun klase-arerioa, kapitalismoaren aitzineko tresna koipetsua. Ez horixe. Han, non mamu periloso asko (droga, suizidioak) dantzan dabiltzan eta McDonald's zera da: jende frankoren bilgune lasaia, gizartearen parte sentitzeko gunea. Sinetsi ala ez, zientoka auzokidek oihukatu izan dute McDo bertako gizarte zentroa dela. Eta Saint Barthélemyko bizitzaren motor nagusia. Are gehiago: Carrefour ondoren, McDon aurkitzen du bertako jende gehienak lanpostua.

Beraz, itxi behar zutela jakin bezain pronto, borrokari ekin zioten. Sutsu. Kaleetan zein epaitegietan. Eragile sozial pila baten laguntza lortu zuten. Marseillako Jean-Claude Gaudin alkatearena adibidez, McDonald'si gogorarazi zizkiona lokala irekitzeko unean emandako diru laguntzak eta zerga-salbuespenak.

Frogatu zuten langileek, auzoko elkarteek eta abokatuek McDonald's gezurretan zebilela. Euren esanetan, galdu-irabaziak ez ziren orekatuak. Dirua galtzen omen zuten auzoan. Erakutsi zituzten langileek zenbakiak. Onak ziren. McDo hori non dagoen kokatua kontuan hartuta.

Irabazi dute lehia. Iparreko Marseillako kalekume mestizoek gainditu dute Chicagoko erraldoia. Hartuko al dugu Big Mac bat, oilasko McNuggets batzuk eta gero McCafé bat? Ez dela ez osasungarria ez jasangarria? Zoaz eta esaiezu hori Marseillako Saint Barthélemy auzoko biztanle adoretsu horiei. Berariek badakite McDok aspaldi zaharrean ekarri zuela gizarte osasuna auzora. Hauskorra bai, baina nola edo hala eremu hori sostengatu duena. Urte luzez.