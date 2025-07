El saboteador de los coches de Cabárceno era «una marta»

Cantur ha descubierto quién es el responsable del sabotaje a cuatro vehículos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno que a comienzos de año amanecieron ... con los cables del ABS cortados. La incógnita la ha desvelado este jueves el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, durante una rueda de prensa en la que jugó a mantener la incertidumbre y realizó una cronología sin apuntar al autor de los hechos antes de anunciar que había sido grabado por las cámaras de seguridad. Dijo que había un saboteador, pero no dijo el nombre o su cargo. Presionó el botón de 'play', dejó que los periodistas sacaran sus propias conclusiones y, una vez finalizada la secuencia, sentenció: «El responsable es un animal». En concreto, una marta. Un mamífero carnívoro parecido al hurón o al gato montés que «tiende a pasar desapercibido y que se caracteriza por su capacidad de adaptación».

Aunque es cierto que en las imágenes solo se aprecia a ejemplares de martas bajo los vehículos -no llegan al detalle de mostrar cómo roen los cables-, también el informe que remitió el pasado martes la Guardia Civil confirma esta hipótesis que ya manejaba Cantur. Desde hace meses apuntaba en ese dirección, pero prefirió no hacer público «por prudencia». De hecho, fueron las grabaciones las que pusieron sobre esta pista a los investigadores de la Guardia Civil, que concluyen que los incidentes son «hechos no deliberados provocados por fauna silvestre». Además de los vídeos, captados antes y después de presentar la denuncia en el cuartel de Sarón el pasado 18 de febrero, también las pruebas de ADN y otro tipo de trazas señalan a las martas -una o varias- como culpables.

¿Por qué estos animales no 'atentaron' contra los cables de los vehículos antes? Pues no se sabe, pero los responsables de seguridad de Cabárceno han realizado una comprobación más. Según las consultas realizadas a la marca de los vehículos, la compañía confirma que los cables de estos modelos desprenden un olor «que atrae a este tipo de animales». Así que, en teoría, misterio resuelto.

En total, han sido cuatro los vehículos afectados. Desde invierno no se han producido nuevos 'sabotajes' porque posteriormente, aunque algunos coches se utilizaron como 'cebo' para intentar confirmar la teoría de las martas, desde ese momento se han aparcado en un recinto especial y cerrado con una altura que no permite el paso a estos mamíferos, según indorma El Diario Montañés.

Martínez Abad ha aprovechado para lamentar los «comentarios erróneos» procedentes de los sindicatos que, en su opinión, han generado una imagen de falta de seguridad y de control en las instalaciones de Cantur. Según el consejero, no es cierto que las cámaras de seguridad no funcionaran. Y tampoco que se pusiera en riesgo la integridad física de los trabajadores que utilizan los vehículos porque, aunque el ABS mejora la estabilidad del frenado, no impide que los frenos actúen. Lo hacen de forma más brusca, pero funcionan.

«Algún miembro sindical debería saber que no vale todo para atacar en un momento de una negociación. La prudencia y el diálogo son las mejores armas para defender a los trabajadores», apuntó el popular, que lamentó que desde la representación de los trabajadores se insinuara que los sabotajes comenzaran cuando la dirección de Cantur comenzó a controlar el uso de los coches. En el caso de otro posible sabotaje posterior denunciado por Comisiones Obreras, el pinchazo de la rueda de un camión, Martínez Abad señaló que se trata de un hecho fortuito.