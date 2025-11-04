Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Roberto Navidades celebra una reunión navideña en Casa Delapio. Roberto Navidades

Roberto Navidades, dueño de un restaurante: «Tengo 400 resevas en diciembre y 60 son para cenar. Cómo ha cambiado el cuento»

El cocinero y propietario de Casa Delapio en Aranjuez ha detallado los cambios de hábitos en las reuniones de empresa y amigos en fechas navideñas

J.M.

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:00

Como cada año por estas fechas, los restaurantes y demás establecimientos de hostelería se preparan para dejar todo a punto de cara al mes de diciembre. Una ardua tarea que en el caso de muchos locales supone también gran parte de los ingresos anuales debido al elevado número de reuniones de amigos, encuentros de empresas y celebraciones navideñas que tienen lugar durante estas semanas y que, sin embargo, tampoco están exentos de los cambios de hábitos de consumo.

Así lo ha constatado Roberto Navidades, cocinero y propietario del Restaurante Casa Delapio de Aranjuez, que a través de una publicación en su cuenta de X ha detallado las nuevas costumbres ligadas a las reuniones de amigos y compañeros durante el mes de diciembre, a partir de la experiencia de llevar su propio restaurante.

«Tengo ±400 reservas para diciembre, mes por excelencia para reuniones de amigos y compañeros. 60 son para cenar. Cómo ha cambiado el cuento», comentaba a sus seguidores en redes sociales, constatando el cambio de tendencias y cómo cada vez más los españoles preferimos salir a comer, incluso con compañeros de trabajo, en detrimento de las cenas de empresas o reuniones a última hora de la noche con amigos.

Un cambio que también se propaga a otros ámbitos del ocio como el ya asentado término 'tardeo' y que según su experiencia no se debe tanto a la edad de los comensales sino al cambio de costumbres. «En el número vamos bien. El detalle es la preferencia, salen a comer más que a cenar. Era lo habitual, salir de cena. Era», respondía Roberto a las preguntas de algunos interesados en este fenómeno.

