Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escultura robada de la Virgen del Buen Suceso, en Fuente del Maestre. R. H.

Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz

De unos 70 centímetros, estaba fuera de la ermita de Fuente del Maestre sobre una hornacina; los ladrones han usado martillo y cincel para llevársela

Celestino J. Vinagre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

Lamento en Fuente del Maestre (6.557 habitantes, comarca de Zafra). Los ladrones se han llevado la imagen de la Virgen del Buen Suceso, una ... escultura fechada en el siglo XVII que se encontraba en una hornacina situada en el exterior de la ermita de Santiago o conocida también como la ermita de la Señora del Buen Suceso. El robo, según los vecinos del barrio, se produjo el domingo 26 de octubre y fue el lunes, esto es, hace una semana, cuando los fontaneses se dieron cuenta de este hecho. La Guardia Civil ha abierto una investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  4. 4 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  9. 9 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  10. 10

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz

Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz