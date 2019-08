Hasta el Papa bebe mate

La receta: el arte de cebar

El agua debe estar caliente pero no hervida. El mate se carga con la yerba y se sacude tapando su boca con la mano para que se mezcle. Se vierte un chorro de agua tibia en un costado y por ahí se entierra la bombilla (caña o pajita para sorberlo). Entonces el mate está listo para ser cebado. Hay que introducir el agua despacio junto a la bombilla, manteniendo una montañita de yerba seca en la mitad del mate. De lo contrario se 'lava', lo que equivale a decir que se arruina. «¿Dulce o amargo?», «¿Con edulcorante?», «¿Quién ceba?», son las preguntas que preceden a la ceremonia. «¿Para qué lado va la ronda?», quiere saber el recién llegado, para ver cuánto le falta para tomarlo. El mate se termina cuando al sorberlo hace ruido y hay que devolverlo al cebador. Pero no hay que decir «gracias» si uno quiere seguir tomando; sólo cuando no quiere más. Si la yerba se lava, se cambia. Aunque si la charla es buena, no se recomienda interrumpir. Si el mate se estanca en la mano de un tomador que está hablando mucho, se le recuerda graciosamente que «el mate no es micrófono», para que apure el trago que todos esperan seguir compartiendo.