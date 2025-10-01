El reto sobre el euskera que plantea una influencer vasca y que está dando mucho que hablar en redes sociales Dos creadoras de contenido se atreven a poner a prueba su capacidad para adivinar palabras en euskera y en menorquín

Catalina Cárdenas San Sebastián Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:24

El humor y la complicidad han caracterizado un reto viral en el que el euskera ha sido el tema central. Las protagonistas han sido la vasca Cristina (conocida en redes como @Viaja_mas_por_menos), y la menorquina Jessica (c). Ambas influencers se dedican al contenido de viajes en sus redes sociales, y esta vez han decidido juntarse para realizar un reto tan simple como divertido: poner a prueba el conocimiento lingüístico de la otra.

El desafío constaba de dos partes, en la primera elegían una palabra y cada una lo decía en su respectiva lengua, y en la segunda, ambas pronunciaban palabras en su idioma materno e intentaban adivinarlas sin pistas ni traducciones.

En la primera ronda del reto, las risas han estado aseguradas. Por un lado, Jessica se ha sorprendido de cómo suenan en euskera palabras como 'cosquillas' ('kili kili'), y '69' ('hirurogeita bederatzi'). Eso sí, este último término dio mucho que hablar ya que en vista de que a la influencer menorquina le fue imposible pronunciarla en varios intentos, Cristina no dudó en titular el vídeo como «Creo que Jessica sigue intentando pronunciar el 69». Por otro lado, palabras en menorquín como 'gato' ('moix'), también dieron de qué hablar, ya que entre risas hacían comparaciones con la supermodelo Kate Moss.

En la segunda ronda del reto, la finalidad era que ambas dijeran una palabra en su respectiva lengua y la otra influencer tratara de adivinarla. Cristina eligió palabras en euskera como 'lekua', lo que desconcertó a la propia Jessica: «Es bastante obvio, es amanecer», afirmó entre risas, al tiempo que aprendía que significaba sitio o lugar. La otra palabra en euskera que le sorprendió fue 'ilargia' ('luna'), que tradujo con seguridad como 'trompeta'. Por su parte, la influencer menorquina eligió la palabra 'bimbolla' ('burbuja'), y la vasca contestó entre risas: «barra de pan».

El vídeo no solo ha enganchado a miles de seguidores con casi medio millón de visualizaciones solo por el humor, sino que también ha abierto el debate sobre la riqueza lingüística, tal y como reflejan los numerosos comentarios del vídeo.