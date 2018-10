Las residencias se asoman a nuevas huelgas sin visos de un acuerdo a corto plazo Concentración de ELA ayer a las puertas del Palacio foral en Donostia. / LUIS MICHELENA ELA retomará a finales de noviembre el calendario de paros previsto y LAB, por su lado, no descarta convocar movilizaciones ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 27 octubre 2018, 08:04

Entraba dentro de lo previsto y ha sucedido lo esperado. La cuarta jornada de huelga en las residencias y centros de día de personas mayores de Gipuzkoa no será la última del calendario de movilizaciones. Las protestas se retomarán a finales de noviembre como estaba anunciado desde el inicio, sin visos de un acuerdo sobre el convenio entre patronal y sindicatos a corto plazo. ELA dice haber salido reforzada de los paros celebrados hasta la fecha y que califica de «éxito». Mantendrá el pulso, como ayer advirtió a las puertas del Palacio foral en Donostia, donde el colectivo reclamó «una mayor implicación» de la Diputación para desbloquear la negociación.

La jornada de huelga de ayer -la tercera de esta semana y la cuarta desde que arrancaron las movilizaciones a finales de septiembre- coincidió con la que convocó también LAB por su parte, una evidencia de la división sindical entre las dos centrales. «ELA convocó unilateralmente los días de huelga, no contó con el resto de sindicatos y cada uno está tomando su camino», explicó ayer Leire Ormazabal, portavoz de LAB. Ambas centrales no han ido de la mano en esta lucha pero ayer coincidieron en que si la patronal «no cambia de postura» habrá más movilizaciones. Por de pronto, ELA ya tiene fijadas las fechas del 26, 27, 28 y 29 de noviembre y es más que probable que los paros se extiendan al 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, como marca su calendario. El planteamiento de salida de la central aleja las posibilidades de negociación con la patronal, que mantiene una postura diametralmente opuesta. ELA exige que el acuerdo al que se llegue en el ámbito sectorial sea firmado de manera simultánea por las empresas, condición que las asociaciones -Adegi, Garen, Lares y Matia 2020- consideran «imposible de llevarse a cabo», de ahí que se haya llegado a un callejón sin salida.

Tras un año bloqueada, el pasado viernes se retomaron los contactos pero el intento resultó infructuoso. La patronal presentó una propuesta conjunta que no satisfizo a las centrales. ELA se levantó de la mesa y LAB también reprochó que «no se da respuesta a ninguno de los puntos» de la plataforma que esta central había presentado.

Las próximas fechas de paros en el sector son los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre

El precedente de Bizkaia

A las posturas enconadas se ha sumado otro factor que ha distanciado a las partes. Los servicios mínimos decretados por el Gobierno Vasco han sido aumentados en estas tres últimas jornadas de huelga tras las «graves» deficiencias detectadas por los servicios forales de la Diputación el primer día de paro, en el que se dio cuenta de mayores encamados las 24 horas y a quienes no se les realizó las curas diarias. ELA ha manifestado que no les consta «en ningún caso» estas situaciones.

Ayer, el secretario general del sindicato, Adolfo 'Txiki' Muñoz, comparó esta situación con la vivida en el conflicto en el sector en Bizkaia el año pasado: «Decretar servicios mínimos abusivos es su aportación -en referencia al Gobierno Vasco y a la Diputación- a la desigualdad de las mujeres para desarmar a quien protesta. No les preocupa que cotidianamente se trabaje en servicios mínimos como consecuencia de unos ratios de personal totalmente insuficientes. No envían sus servicios de inspección para comprobar cómo se trabaja cuando no hay huelgas convocadas».