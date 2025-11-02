Rescatan a una mujer inconsciente de su piso incendiado en Gijón Los agentes entraron una segunda vez reptando en la vivienda siniestrada, desde un patio interior, al ser informados de que la víctima vivía con dos hijos que finalmente no estaban allí

María Agra Gijón Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:53 Comenta Compartir

Alerta entre los vecinos de un edificio del barrio de Ceares, en Gijón, por un incendio originado en el primer piso de un edificio de la calle Alegría en su confluencia con Felicidad. La Policía Local tuvo que intervenir por esta emergencia en torno a las 17.52 horas de este sábado. Un vecino dio aviso informando de que había escuchado a una mujer pidiendo auxilio desde un primero de ese bloque residencial, situado en el número 39 de la calle Alegría, y al asomarse al patio interior observó humo saliendo.

Cuando llegaron los agentes al edificio, accedieron desde el patio a la vivienda rompiendo una ventana y equipados con un extintor. Comenzaron a extinguir el fuego y localizaron en el interior a una mujer inconsciente. La sacaron rápidamente al patio, comprobando que tenía pulso y la colocaron en posición de seguridad a la espera de los sanitarios. Dada la dificultad para acceder al patio interior, uno de los agentes cargó a la mujer en brazos y la llevó al portal donde fue atendida por la UVI móvil y trasladada posteriormente al Hospital de Cabueñes. El mismo vecino que dio el aviso inicial les informó de que la mujer tenía dos hijos. Los agentes volvieron entonces a entrar en la vivienda reptando, dado que el humo hacía irrespirable la parte superior, y no localizaron a nadie más.

Los policías que auxiliaron a la mujer tuvieron que ser asistidos por personal de otra ambulancia dada la cantidad de humo que habían respirado y asistieron posteriormente a un reconocimiento médico en Cabueñes.

Una vez llegaron Bomberos se hicieron cargo del fuego, cuyo origen se está investigando, y del humo, ventilando la vivienda y la escalera del edificio. Como medida de precaución, los bomberos ordenaron a los vecinos del bloque donde se produjo el incendio a permanecer en sus viviendas y colocar toallas húmedas en las rendijas de las puertas para evitar la entrada de humo. Los hechos generaron gran expectación entre los residentes y viandantes de la zona.

Temas

Bomberos