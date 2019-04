El método elegido por la DGT para avisarte de que debes renovar el permiso de conducir Será mucho más difícil olvidarse de realizar este trámite tan necesario DV Miércoles, 10 abril 2019, 06:56

La Dirección General de Tráfico (DGT) vuelve a avisar por carta a aquellos conductores a los que se le vaya a caducar el permiso de conducir. Según informa Tráfico, el objetivo de recuperar esta medida es «reducir el número de conductores que circulan con su permiso de conducir caducado, tras haberse detectado un aumento de conductores que circulan con el permiso caducado y que se estima en un 10% del total de conductores con algún tipo de permiso».

Durante este año, la DGT enviará más de 2,7 millones de cartas, que serán remitidas con dos meses de antelación a la fecha de vigencia del permiso, de modo que los conductores tengan el tiempo suficiente para poder renovarlo. A quienes les caduque el permiso en marzo, se les notificará en febrero.

La DGT recuerda que el periodo de vigencia de los permisos AM, A1, A2, A, B y Licencias de Conducción es de 10 años hasta la edad de 65 años y, a partir de esa edad, se realiza cada 5 años. Para los permisos profesionales (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1) se renovará cada 5 años mientras su titular no cumpla 65, y cada tres años a partir de esa edad.

#DGT te avisará por carta 2 meses antes de la caducidad de tu permiso de conducir. Comprueba el tuyo por si ya estuviera caducado. En ese caso, aquí tienes información sobre cómo renovarlo 👉https://t.co/iJmMXm1LCBpic.twitter.com/TZ8Ny0rn2B — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 8 de abril de 2019

Sin desplazarse a la Jefatura de Tráfico

En la misiva se informará también al conductor de que puede renovar su permiso sin necesidad de desplazarse hasta las Jefaturas Provinciales de Tráfico, acudiendo a los Centros de reconocimiento de conductores. En estos centros el conductor debe presentar el DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor y tendrá que abonar 24,10 euros en tasas. Los mayores de 70 años no pagan tasa.

No obstante, cuando por razones médicas la prórroga sea por un plazo inferior al establecido, los precios de las tasas variarán, oscilando entre los 4,90 y 19,30 euros en función del tiempo por el que se renueve el permiso.

Una vez realizada la renovación, se entregará al conductor una autorización provisional para conducir en España, que tendrá un plazo de validez de 90 días. Antes de que finalice dicho plazo, recibirá en su domicilio y por correo postal su nuevo carné de conducir.

Esta medida ya la anunció la semana pasada el director general de Tráfico, Pere Navarro, en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, donde explicó los presupuestos para este 2019 del departamento que dirige.