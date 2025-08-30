Rene Cassin sarira hautagaitzak aurkezteko epea urriaren 17an amaituko da
25.000 euroko zenbatekoa eskuratuko du eta abenduan emango da
DV
Larunbata, 30 abuztua 2025, 17:25
Euren ibilbide pertsonal edo profesionalaren bidez giza eskubideen sustapen, defentsa eta zabalkundearen alde hartu duten konpromisoa adierazten duten pertsonak nahiz erakundeak aitortzen dituen Rene Cassin Sariaren 22. ediziorako hautagaitzak aurkezteko epea urriaren 17an amaituko da. Jaurlaritzatik jakinarazi dutenez 25.000 euroko zenbatekoa eskuratuko du eta abenduan emango da Giza Eskubideen Egunaren ospakizunarekin batera
Epaimahaiko kideak bizikidetzaren eta giza eskubideen esparruan ospe handia duten pertsonek dira: Arritxu Marañón Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen, Memoriaren eta Bizikidetzaren sailburuordea; Manuela Mesa CEIPAZ Bakearen Ikerketarako Hezkuntza Zentroaren zuzendaria; eta María Ojanguren Gernika Gogoratuz zentroaren zuzendaria eta 2010eko René Cassin sariduna, batik bat. Baita Izaskun Saez De la Fuente Deustuko Unibertsitateko Gizarte Eraikuntzarako Etika Masterreko zuzendaria; Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria; Juan José Álvarez Nazioarteko Zuzenbideko katedraduna EHUn; Mikel Mancisidor NBEko Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Batzordeko kidea; Carlos Martín Beristaun Giza Eskubideetan aditua eta 2020ko René Cassin sariduna; Bárbara Ruiz Balzola UNRWAko ordezkaria eta 2024ko René Cassin sariduna; eta Ainhoa Zugasti Giza Eskubideen eta Biktimen Arretarako zuzendaria dira gainerakoak.
Sariak Rene Cassini zor dio izena. Rene Cassin Baionan jaio zen 1887an, eta Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren sustatzaile nagusitzat hartzen da. Bakearen Nobel Saria jaso zuen 1968an, giza eskubideen alde egindako lan nekaezinarengatik.
Palestinako Iheslarientzako Nazio Batuen Agentziak (UNRWA) jaso zuen saria 2024an giza eskubideen alde egindako lanagatik. «UNRWAk argia ematen du iluntasunean. Ekintzekin, milioika pertsonaren giza eskubideak eta duintasuna defendatzen ditu. Bizitzak salbatzen ditu eta dena galdu dutenekin dago», goretsi zuen Imanol Pradales lehendakariak sari-banaketa ekitaldian.
