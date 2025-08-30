Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palestinako Iheslarientzako Nazio Batuen Agentziak (UNRWA) jaso zuen saria 2024an giza eskubideen alde egindako lanagatik.

Rene Cassin sarira hautagaitzak aurkezteko epea urriaren 17an amaituko da

25.000 euroko zenbatekoa eskuratuko du eta abenduan emango da

DV

Larunbata, 30 abuztua 2025, 17:25

Euren ibilbide pertsonal edo profesionalaren bidez giza eskubideen sustapen, defentsa eta zabalkundearen alde hartu duten konpromisoa adierazten duten pertsonak nahiz erakundeak aitortzen dituen Rene Cassin Sariaren 22. ediziorako hautagaitzak aurkezteko epea urriaren 17an amaituko da. Jaurlaritzatik jakinarazi dutenez 25.000 euroko zenbatekoa eskuratuko du eta abenduan emango da Giza Eskubideen Egunaren ospakizunarekin batera

Epaimahaiko kideak bizikidetzaren eta giza eskubideen esparruan ospe handia duten pertsonek dira: Arritxu Marañón Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen, Memoriaren eta Bizikidetzaren sailburuordea; Manuela Mesa CEIPAZ Bakearen Ikerketarako Hezkuntza Zentroaren zuzendaria; eta María Ojanguren Gernika Gogoratuz zentroaren zuzendaria eta 2010eko René Cassin sariduna, batik bat. Baita Izaskun Saez De la Fuente Deustuko Unibertsitateko Gizarte Eraikuntzarako Etika Masterreko zuzendaria; Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria; Juan José Álvarez Nazioarteko Zuzenbideko katedraduna EHUn; Mikel Mancisidor NBEko Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Batzordeko kidea; Carlos Martín Beristaun Giza Eskubideetan aditua eta 2020ko René Cassin sariduna; Bárbara Ruiz Balzola UNRWAko ordezkaria eta 2024ko René Cassin sariduna; eta Ainhoa Zugasti Giza Eskubideen eta Biktimen Arretarako zuzendaria dira gainerakoak.

Sariak Rene Cassini zor dio izena. Rene Cassin Baionan jaio zen 1887an, eta Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren sustatzaile nagusitzat hartzen da. Bakearen Nobel Saria jaso zuen 1968an, giza eskubideen alde egindako lan nekaezinarengatik.

Palestinako Iheslarientzako Nazio Batuen Agentziak (UNRWA) jaso zuen saria 2024an giza eskubideen alde egindako lanagatik. «UNRWAk argia ematen du iluntasunean. Ekintzekin, milioika pertsonaren giza eskubideak eta duintasuna defendatzen ditu. Bizitzak salbatzen ditu eta dena galdu dutenekin dago», goretsi zuen Imanol Pradales lehendakariak sari-banaketa ekitaldian.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  4. 4

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  5. 5

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  6. 6

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  7. 7

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  8. 8 Detenido en la frontera de Irun un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  9. 9

    Esteban rompe con la «ciénaga» del PP pero critica al PSOE «pegado al poder como una lapa»
  10. 10 Los bailes latinos que han conquistado a los vascos en Orio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rene Cassin sarira hautagaitzak aurkezteko epea urriaren 17an amaituko da

Rene Cassin sarira hautagaitzak aurkezteko epea urriaren 17an amaituko da