La regla del 'Respira 1, 2, 3, clic': los tres sencillos pasos de la Ertzaintza para evitar estafas La Policía vasca advierte de que en fechas de grandes ofertas y descuentos comerciales como las que se aproximan suelen aumentar los ciberdelitos

A las puertas de una semana de ofertas y descuentos con motivo del Black Friday y el Cyber Monday, desde el Gobierno Vasco han emitido una serie de recomendaciones para proteger a la ciudadanía frente a posibles estafas.

Durante estas semanas suele registrarse un aumento significativo de los delitos relacionados con el comercio online, ya que las redes de ciberdelincuentes intensifican su actividad aprovechando el volumen de transacciones online y la búsqueda de grandes descuentos por parte de las y los consumidores. Solo en Gipuzkoa en los primeros nueve meses del año se han registrado 6.093 delitos informáticos, el triple que hace una década a falta de un trimestre para el término del curso. En el conjunto de Euskadi esta cifra se eleva hasta los 19 .379 ciberdelitos, de los que la gran mayoría, 17 .099, corresponden a las estafas informáticas.

Uno de los métodos más frecuentes de ciberestafa es el phishing, que consiste en el envío masivo de correos electrónicos o mensajes que enlazan a sitios web falsos, imitando a tiendas o comercios reales, con la finalidad de obtener datos personales o bancarios de las víctimas.

Con estos datos encima de la mesa y con la finalidad de garantizar unas compras seguras, la Ertzaintza y Cyberzaintza, la Agencia Vasca de Ciberseguridad, recomiendan a la ciudadanía seguir una serie de consejos para protegerse frente a posibles estafas, coincidiendo con el incremento de las compras a través de Internet durante las campañas del Black Friday y el Cyber Monday, así como en las fechas navideñas.

Por todo ello, la Agencia Vasca de Ciberseguridad ha lanzado este lunes su nueva campaña de concienciación a la ciudadanía bajo el lema 'Respira. 1.2.3. Clic'. Con un tono cercano y práctico, la iniciativa invita a seguir tres verificaciones rápidas y fáciles de recordar que cualquier persona puede aplicar en segundos para reducir riesgos y comprar con más seguridad, de una forma más consciente y desde la confianza de haber realizado una serie de comprobaciones previas.

El primer paso sería verificar la autenticidad de la tienda en la que vamos a efectuar la compra; después hay que verificar la descripción del producto y comparar las opiniones, y, por último, verificar las condiciones de venta y métodos de pagos seguros. Una vez chequeados los tres puntos será el momento de hacer 'clic' y finalizar la compra.

Además, Ertzaintza y Cybertzaintza, ofrecen a la ciudadanía una serie de consejos prácticos y medidas de autoprotección para que las compras online se hagan de forma más segura y fiable. Entre ellos, comprobar que la dirección del sitio web es oficial, no utilizar redes WiFi públicas, confirmar si la tienda onlines es fiable, revisar la política de devoluciones, usar tarjetas virtuales, PayPal u otra cartera virtual en compras que se realicen online, revisar periódicamente los movimientos de tu cuenta bancaria por si se detecta alguna actividad sospechosa, instalar un gestor de contraseñas o mantener actualizados los dispositivos.

Por último, en el caso de ser víctima de una estafa o detectar un intento de fraude, se aconseja presentar una denuncia en una comisaría de la Ertzaintza o a través de Internet, adjuntando toda la información posible (mensajes, correos, capturas de pantalla, comprobantes de pago, etc.) para facilitar la investigación.