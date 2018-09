La reforma: asignatura pendiente para septiembre El Gobierno Vasco frenó en junio su proyecto en busca de apoyos y antes de recibir el rechazo de la oposición en el Parlamento Vasco A. A. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 3 septiembre 2018, 07:58

El curso político ultima el 'impasse' del verano, pero a la vuelta de las vacaciones, la reforma de la RGI que quedó pendiente en junio esperará encima de la mesa de los parlamentarios. Las expectativas de PNV y PSE -socios de gobierno- se vieron frustradas en la última sesión del Parlamento Vasco el pasado 29 de junio, cuando ambos grupos se vieron obligados a retirar del orden del día su propuesta de reforma, ante el rechazo de todos los grupos de la oposición. Por diferentes motivos, tanto EH Bildu, como Elkarrekin Podemos y el PP se negaron a votar a favor o a abstenerse -lo que hubiera salvado el trámite- para que la proposición de ley presentada por jeltzales y socialista siguiera con vida.

La retirada del debate permitió que el proyecto no terminara en vía muerta -lo que hubiera supuesto un mazazo a uno de los planes estrella de la legislatura, incluido en el pacto de gobierno entre PNV y PSE-, pero despejó el camino. La coalición abertzale se mostró dispuesta a negociar y, de hecho, agradeció a los proponentes que se diera más margen para acercar posturas, un gesto que fue criticado por el sindicato ELA, que acusó a EH Bildu de dar «la excusa perfecta» a socialistas y jeltzales para posponer el debate en lugar de «tumbarlo».

Las opciones para recuperar la senda del consenso pasan de nuevo por los parlamentarios del grupo independentista, que exigirá para ello «recuperar el espíritu» de la ley original y no transigirá recortes en las cuantías económicas. Una de sus líneas rojas es que no se aplique la rebaja del 7% que viene descontándose de las cuantías desde la legislatura de Patxi López, cuando se incrementó la demanda. También ponen énfasis en flexibilizar el requisito del empadronamiento -ahora se piden 5 años-. Las posturas están más cerca en otros aspectos, como en el de apoyar con más dinero a las familias pobres con hijos, aunque aquí también piden que el complemento por cada menor en casa no disminuya en función del número de hijos, sino que sea igual para todos.

La distancia con el PP

El apoyo del PP parece descartado de salida. Aunque los populares vascos han insistido en que era necesaria una reforma del sistema de ayudas, la moción de censura apoyada por el PNV en Madrid que permitió desbancar a Mariano Rajoy ha marcado a fuego las posturas.

Tampoco parece factible que sea Elkarrekin Podemos quien salve los muebles de PNV y PSE. La parlamentaria Tinixara Guanche se ha expresado con rotundidad en numerosas ocasiones.

«Esta proposición de ley, que es profundamente injusta y que va a expulsar masivamente a muchas personas del sistema, no pone soluciones a las 60.000 personas que no están recibiendo hoy la ayuda, y no pone solución a las 58.000 que aún cobrándola siguen siendo pobres», censuró la formación morada tras la última sesión parlamentaria.