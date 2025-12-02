La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente» La antigua norma, nacida de la crisis de los años 70 como un compromiso económico, ya no responde a las demandas de confort ni a la mejora del aislamiento en los hogares modernos

Con la llegada del invierno, resurge el dilema sobre cómo calentar el hogar de manera eficiente sin que se dispare la factura energética. Durante décadas, la regla de los 19° C se mantuvo como el estándar de oro del calentamiento doméstico, originada tras la crisis petrolera de los años 70. Sin embargo, los expertos en eficiencia energética están marcando el final de esta recomendación térmica, argumentando que una temperatura única ya no responde a las demandas actuales de confort moderno y rendimiento energético.

La norma de los 19° fue definida como un compromiso económico, más que como una temperatura óptima de bienestar, en un contexto donde las viviendas de los años 70 tenían características térmicas muy distintas a las de hoy, incluyendo un aislamiento generalmente deficiente. El experto en gestión energética, Nick Barber, subraya que aquella cifra «se estableció bajo una lógica de ahorro y no de comodidad».

La idoneidad de los 20º C

Los avances en la construcción y la renovación energética han transformado la situación, permitiendo una gestión más precisa de la temperatura en los hogares mejor aislados y equipados con sistemas de calefacción más sofisticados. Los especialistas ahora coinciden en que 20°C es el verdadero estándar de referencia para las estancias principales en las que pasamos más tiempo.

Aunque la subida de un solo grado pueda parecer insignificante, cambia radicalmente la experiencia de confort, ya que a 19° muchas personas sienten un ligero frío. El especialista Brad Roberson indica que la sensación de confort térmico «es compleja y depende de múltiples factores más allá de la temperatura, como la humedad, la circulación del aire, el nivel de actividad física y la indumentaria».

Estudios recientes demuestran que, a 20°, el cuerpo humano mantiene más fácilmente su temperatura ideal de 37°, lo cual es crucial durante actividades sedentarias, como la lectura o el teletrabajo. Además, esta temperatura adecuada reduce la probabilidad de condensación y la proliferación de moho, problemas frecuentes en viviendas que se mantienen demasiado frías.

Calefacción «inteligente»

Los expertos ya no abogan por una temperatura uniforme, sino por un enfoque diferenciado o «calentamiento inteligente». Es decir, cada habitación debe tener una temperatura específica según su función. Mientras que el salón y los espacios en los que más tiempo estamos lo ideal son esos 20°, que crean una atmósfera propicia para las actividades cotidianas, las habitaciones pueden mantenerse entre 16 y 18°, lo cual favorece un sueño más reparador. Para el cuarto de baño se recomienda una temperatura de 22° para evitar el choque térmico al terminar la ducha. Por su parte, los pasillos o áreas de transición pueden gestionarse a 17°.

Esta gestión diferenciada no solo mejora el bienestar, sino que también posibilita ahorros sustanciales en la factura de la luz. Las tecnologías modernas, como los termostatos conectados, simplifican la programación de temperaturas específicas en diferentes zonas de la casa y en distintos momentos del día. Estos sistemas de regulación pueden generar hasta un 15% de ahorro en la factura anual de calefacción, al mismo tiempo que garantizan un nivel óptimo de confort.

Aunque cada grado adicional teóricamente incrementa el consumo en un 7%, una temperatura mejor adaptada reduce la necesidad de compensaciones costosas, como el uso de calefactores auxiliares o una ventilación excesiva para disipar un calor mal distribuido. El nuevo estándar busca el mejor equilibrio entre economía y comodidad, situando ese punto de equilibrio en 20° para las áreas de permanencia.

En todo caso, conviene tener claras las estrategias adecuadas para evitar fugas de calor y minimizar así el consumo de electricidad:

- Aislamiento de aberturas: Selle puertas y ventanas usando burletes adhesivos para evitar que el aire frío se cuele por las rendijas. Se puede improvisar usando toallas enrolladas o cojines al pie de las puertas. Las zonas más problemáticas son los marcos de ventanas antiguas o puertas exteriores.

- Gestión de ventanas y cortinas: Durante el día, abra cortinas y persianas para aprovechar el calor solar directo. Cierre cortinas gruesas al caer la tarde para conservar el calor acumulado y aislar el frío nocturno. Si las ventanas dejan pasar mucho frío, se pueden cubrir con láminas térmicas o plástico de burbujas, pegándolos por dentro con cinta adhesiva.

- Aislamiento de paredes (radiadores): Coloque paneles reflectantes detrás de los radiadores, especialmente si están en paredes exteriores, para evitar que el calor se pierda a través de ellas.

- Uso de alfombras: Colocar alfombras gruesas (las de lana son excelentes aislantes térmicos) sobre suelos fríos (como cerámica o mármol) ayuda a reducir la pérdida de calor.

- Cierre de espacios no utilizados: Cierre las puertas de las habitaciones vacías o poco usadas para concentrar el calor en los espacios donde realmente se está. Cuantas menos zonas se tengan que calentar, más fácil será conservar el calor.

- Mobiliario: Aleje muebles grandes (sofás, sillones) de paredes exteriores o ventanas para evitar que absorban humedad y bajen la sensación térmica.

- Cocinar en casa: Usar el horno o la estufa genera calor. Después de usar el horno, déjelo abierto unos minutos (apagado) para que el calor restante se disperse por el ambiente (manteniendo alejados a niños y mascotas).

- Aislamiento personal: Use ropa térmica, calcetines gruesos y suéteres. Además, se pueden colocar mantas en los sillones y edredones en las camas. Para las noches frías, se puede crear una pequeña estructura cubriendo la cama con una manta sobre el edredón para atrapar el calor del cuerpo, o usar una bolsa de agua caliente.