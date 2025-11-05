Reclama una indemnización tras ser corneado por un toro en una feria de ganado en Gernika Los hechos se remontan al 1 de octubre de 2023 durante el XXXVI Concurso de Euskalherria de la raza Pirenaica

Imagen de archivo de una edición de la feria de ganado del Primer Lunes de Octubre de Gernika.

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:32

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado su incompetencia para juzgar una demanda presentada por el ganadero que sufrió una cornada durante la celebración de la feria del Primer Lunes de Octubre de Gernika de 2023, que deberá ser considerada por los Juzgados de los Contencionso-Administrativo de Bilbao.

Los hechos se remontan al 1 de octubre de 2023, cuando el damnificado fue corneado por un toro en el aparcamiento de Santa Ana del municipio donde se celebraba el XXXVI Concurso de Euskalherria de la raza Pirenaica.

En concreto, en el momento en el que uno de los toros iba a ser sacado del redil para su exposición ante el jurado, el animal asestó una cornada a uno de los ayudantes, lo que oblgó a suspender la primera jornada de la feria organizada y patrocinada por el Ayuntamiento de Gernika y motivo por el que exige una indmenización por parte del Consistorio.

En su demanda, el afectado consideró que administración local debía responder por los daños ocasionados en un recinto bajo su control durante el concurso de ganado, en el que participaron ochenta y cinco animales correspondientes a trece ganaderías de Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

No obstante, en su resolución del 13 de octubre, el TSJPV ha decladado su incompetencia para juzgar la demanda, cuyo caso concierne a los Juzgados de los Contencionso-Administrativo de Bilbao, al corresponderles la competencia en primera instancia.