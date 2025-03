Rebajan la condena de un violador porque la víctima, de 13 años, parecía mayor

La víctima tenía 13 años. La sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra consideró culpable al hombre de 33 años que la violó. Le ... condenó a trece años de prisión. Los hechos sucedieron en 2023 durante las fiestas de Burlada. La menor había ingerido alcohol y accedió a entrar en un portal con su agresor. Se intercambiaron besos pero en un momento dado ella se agobió y le pidió que parase. Ni eso ni sus gritos pidiendo socorro sirvieron de nada. El tribunal considera probada la violación. Sin embargo, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado la condena a 8 años y seis meses, debido a que la víctima, que medía entonces 1,68 y pesaba 71 kilos, parecía mayor.

La sentencia, de la que se ha hecho eco El Diario de Navarra, estima que el condenado «pudo razonablemente considerar en ese momento, atendidas las citadas circunstancias concurrentes, que se trataba de una persona que no era menor de 16 años». Es decir, que la cría parecía mayor. Además de la altura y el peso de la niña, la resolución toma en consideración que iba acompañada por otra chica de 17 años y el testimonio ante la Policía Local de una vecina que vio al violador y a la víctima en el portal donde se produjo la agresión. La testigo dijo que la chica tendría «unos 20 años».

La sentencia también señala que los hechos sucedieron sobre la 1.30 horas; que la niña estaba «en un estado de embriaguez considerable»; que tras contactar con el acusado se besó con él; y que llevaba encima unos preservativos que había comprado ese mismo día junto a su amiga. Además, que el acusado sabía de la existencia de los condones.

«Es perfectamente asumible que, como alega la parte apelante, él mismo, dadas las repetidas circunstancias concurrentes en los hechos y en la menor a las que nos hemos referido, alcanzase un conocimiento equivocado o efectuase un juicio falso sobre la referida circunstancia del tipo, cual es el conocimiento o racional presunción de que se trataba de una menor de 16 años y no se hubiese cuestionado que tenía o podía tener menos de la citada edad», detalla el Tribunal. Y sobre la declaración de la vecina, añade: «Si dicha testigo apreció esa posible edad como correspondiente a la menor, si esta se encontraba en la situación y circunstancias referidas y estando en compañía de una amiga de 17 años de edad, no es irrazonable considerar que el procesado no se cuestionase que se podía hallar ante una joven que no alcanzase los 16 años de edad, y no llegase a tener, siquiera, conciencia de la alta probabilidad de que dicho elemento concurriese».

El Tribunal, eso sí, considera probada la violación. Según describe, los hechos tuvieron lugar la noche del 16 al 17 de agosto de 2023. Pasada la una de la madrugada, las dos amigas abandonaron el recinto ferial con la idea de ir a coger el autobús para volver a casa. De camino se encontraron con tres hombres mayores de edad, entre ellos estaba el condenado. Comenzaron a hablar. En un momento dado, víctima y agresor se besaron y acto seguido, él «la agarró y la introdujo en un portal aprovechando que una vecina del inmueble había abierto la puerta». Tras subir las escaleras la chica envió un mensaje a su amiga para decirle que la esperase 10 minutos. Instantes después, comenzó a «agobiarse» y le dijo al hombre que quería marcharse. Lejos de hacerle caso, el agresor «la agarró por las muñecas» pese a que ella pedía ayuda a gritos. Él le tapó la boca, la violó y no paró hasta que escuchó un ruido en el portal que le hizo salir huyendo.

La polémica sentencia del Tribunal Superior de Justicia navarro, que puede ser recurrida ante el Supremo, rebaja a 8 años y medio la pena de cárcel al violador y estipula que el encausado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante una década. Además, una vez cumplida la estancia en prisión, el varón quedará en régimen de libertad vigilada durante 7 años y deberá indemnizar a la menor con 20.000 euros por el daño moral originado y otros 225 las lesiones que le causó.