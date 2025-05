Coronavirus | Pablo Busca: «La realidad ha superado todo lo que pudiéramos imaginar»

Javier Guillenea San Sebastián Domingo, 19 de abril 2020, 14:55 Comenta Compartir

Tiene guardada una fecha en la cabeza. Es la del 26 de febrero, día en el que se detectó en España el primer caso de contagio local por coronavirus. A partir de esa fecha los acontecimientos se aceleraron. El donostiarra Pablo Busca, asumió en 2015 el cargo de gerente de Summa 112, el servicio de urgencias de Madrid, después de 17 años como jefe de urgencias en el Hospital Universitario Donostia. Ha visto de todo durante su carrera profesional, pero nada le había preparado para lo que está viviendo.

- ¿Qué tal está durmiendo estas últimas semanas?

- La verdad es que la actividad del Summa siempre es frenética, pero desde el 26 de febrero duermo lo justo.

- ¿Sueña con el coronavirus?

- No tengo tiempo ni para eso.

- ¿No le da la sensación de que está viviendo en un sueño?

- Sí. La realidad ha superado con creces cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Por razones asistenciales, sociales y muchas otras es imposible estar preparado para esto. Y todavía no estamos más que al inicio.

- ¿Qué es lo que nos espera?

- Es una incógnita. Una pregunta que a mí me ronda constantemente es qué tanto por ciento de la población es la que ha desencadenado este caos, es decir, cuál es la tasa de infección real de la población.

- ¿De qué nos sirve saberlo?

- Si esto lo ha desencadenado el 10% de la población infectada, pues apaga y vámonos. Si el porcentaje es del 70%, ni tan mal. Esa pregunta está sin contestar y es una de mis preocupaciones.

- ¿Una segunda oleada sería dramática?

- Si esa segunda oleada tiene la misma intensidad que la primera, no quiero ni pensarlo.

- ¿Han tenido que aprender sobre la marcha?

- El Summa es uno de los pocos servicios que tenía experiencia en epidemias, no de este tipo pero sí en ébola, y mantenía sus efectivos entrenados en el uso de equipos de protección individual, pero a pesar de eso aprendemos todos los días. Además, el Covid-19 tiene una cosa que nos ha llamado la atención desde el principio, y es que los planes que haces los tienes que cambiar a la misma velocidad que los planteas porque la situación va cambiando día a día. Es muy difícil anticiparte, vas cambiando con él.

- Son días duros.

- Para nosotros ha sido un mes durísimo. Pierdes un poco la noción del tiempo, yo tengo grabada la fecha del 26 de febrero pero luego me cuesta pensar en el tiempo que llevamos confinados, igual que me cuesta pensar si es un día u otro de la semana, porque para mí todos los días son ahora iguales.

- ¿Han notado la falta de medios?

- En el Summa hemos tenido suerte y nos ha pillado bastante armados, lo que ha hecho que nuestros profesionales dispongan en todo momento de material de protección, pero a nivel general ha habido una falta de medios enorme.

- ¿Han llegado a estar desbordados?

- Claro que hemos estado desbordados. Cuando empezó todo esto la gente se comportó de forma adecuada y cuando se le dijo que no saliera de casa no lo hizo. En esa situación lo que muchos hacen es pedir información y recurrir al teléfono, y detrás de ese teléfono estamos nosotros. Si en un momento determinado de finales de febrero o primeros de marzo podíamos esperar en torno a 3.000 llamadas diarias, hubo bastantes días en los que recibimos entre 9.000 o 10.000. Es un ritmo frenético e imposible de controlar.

- ¿Y esto cómo lo soportan los nervios... o no lo soportan?

- Es difícil. Lo que vivimos en el Summa de forma inicial fue una sobrecarga asistencial, sobre todo en el centro coordinador. Inmediatamente después, muy seguido, empezamos a tener, y es algo que todavía persiste, una sobrecarga emocional porque no estamos acostumbrados a esto. No estamos acostumbrados a las barbaridades que hemos visto y mejor que no lo estemos.

- ¿Estos días ha tenido alguna vez ganas de llorar?

- Cada uno se comporta en esto de una forma diferente y utiliza sus propios mecanismos de defensa. El mío sin duda es llorar, y lo hago con mucha frecuencia. Sí, he llorado, claro, tienes que sacar de alguna forma lo que llevas acumulado durante todo el día, te metes una buena llorera y te quedas como nuevo.

- ¿Cómo fue el comienzo? ¿Les llegó de repente una avalancha de pacientes?

- A mí me vale el ejemplo del tsunami, cuando la marea retrocede antes de que llegue, porque fue así. Todo empezó a bajar salvo nuestro centro de llamadas, que cada vez recibía más, sobre todo de consultas e incertidumbres, pero nuestra enfermería era capaz de soportarlo. Esto vino unido a una menor presión en los servicios de urgencias y en los hospitales, parecía que todo estaba controlado.

- Y entonces llegó el tsunami.

- La propia evolución de la enfermedad y de los pacientes en sus domicilios hizo que en un momento determinado las entradas los hospitales se dispararan. De la noche a la mañana empezó a entrar gente que además requería de unos recursos especiales, sobre todo de ventilación y de intensivos. En una semana se colapsó el sistema sanitario.

- ¿Los profesionales del sistema han alcanzado su límite de resistencia?

- Yo creo que no porque nuestra profesión es la que es. Mientras esta crisis persista nosotros seguiremos y daremos el callo a diario, pero la duda es lo que ocurrirá en la fase posterior, cuando esto termine.

- ¿Qué cree que pasará?

- Habrá gente muy tocada porque la situación que vivimos no es normal y tampoco lo son las sensaciones y los sentimientos. En el día a día, mientras estás en ello, no tienes tiempo para pensar en cómo estás, pero en la fase posterior habrá bastante castigo emocional a la gente y seguro que necesitará ayuda psicológica. Lo que ven es difícil de imaginar, estamos hablando de personas que se están muriendo sin la presencia de sus familiares, se viven situaciones muy traumáticas.

- ¿Ha visto en el Summa gente que se ha derrumbado por la presión?

- Sí la he visto. Tenga en cuenta que a diferencia de los hospitales, nosotros trabajamos en unidades pequeñas. Cada uno ve su realidad, no se ven los unos a los otros como ocurre en un hospital, donde lo que entra es conocido por todo el mundo. Basta con que un día tengas que acudir a varios avisos de fallecimientos en domicilios para que el desplome esté asegurado por muy fuerte que seas y por muchas cosas que hayas visto. Nadie se acostumbra a esto y es bueno que sea así.

- ¿Cuál ha sido el peor momento?

- Yo creo que el mejor y el peor fue la apertura de Ifema.

- ¿Los dos a la vez?

- Fue el mejor momento porque se trató de dar una solución rápida a un problema en el que no dábamos abasto. Tuvimos la posibilidad de trasladar a los pacientes a un sitio digno para que pudieran estar y ser tratados pero, a día de hoy, la foto del primer pabellón abierto me genera tristeza porque era una imagen de impotencia. De todas formas, Ifema ha sido una buena solución para muchas personas y sin duda alguna ha salvado innumerables vidas.

- Cada vez que alguien se muere, todos preguntamos si ha sido el coronavirus. Es como si el resto de las enfermedades hubiera dejado de existir.

- Tiene toda la razón. Durante el último mes hemos tenido la sensación de que el coronavirus se ha comido todo y no había otra patología, es curioso. Yo imagino que ahí habrán influido factores como el miedo a acudir al sistema sanitario por la presencia del virus en todos los lados y circunstancias asociadas al coronavirus que habrá que estudiar para darles una explicación. Sí que hemos notado un descenso en muchas patologías que antes eran habituales y que se han convertido en poco habituales, no hay más que pensar en infartos o en ictus. En los domicilios y en la calle han disminuido una barbaridad.

- ¿Va a salir una generación de sanitarios marcada por tanto dolor?

- Seguramente. Hace poco recordé que en su día tuvimos el momento de la heroína y del Sida, pero era diferente. Lo de ahora es tener la cuerda tensada durante mucho tiempo seguido y sin ver claramente el final. Eso hace que los periodos en los que tú te puedes desahogar sean muy cortos y esto agota a cualquiera.

- ¿Son ustedes héroes o simples personas que hacen lo que pueden?

- Esto de los héroes, no. Entiendo que la sociedad necesite un referente y que ahora nos toque serlo a los sanitarios, pero yo siempre digo lo mismo, que somos profesionales, nos dedicamos a esto y punto. Es nuestro trabajo e intentamos hacerlo lo mejor posible, pero de héroes, yo diría que no. Sabemos lo que estamos haciendo, intentamos hacerlo lo mejor posible y nada más, ese es nuestro mérito.

- ¿Qué le diría a la persona que ha escrito 'rata contagiosa' en el coche de una ginecóloga de Barcelona?

- Cuando tensas la cuerda se ve muchas veces lo mejor y lo peor de cada uno, y esta es otra cosa muy curiosa que tiene el Covid, que no solo estás hablando de la enfermedad, sino de las relaciones personales, que en muchos casos también se ven afectadas por el virus. Es una situación ideal para ver lo mejor y lo peor de cada uno, así que no me llama mucho la atención. Esta gente existe, está contigo todos los días y mientras no la pones a prueba no compruebas cómo es.

- ¿Son los profesionales sanitarios tan peligrosos como dicen los vecinos que ponen carteles contra ellos?

- Qué va. Por poner un ejemplo, la situación del ébola era diferente, no era una cosa que tuvieras que pasar sino que si mantenías una correcta utilización de los medios no te pasaba nada, pero el coronavirus es diferente.

- ¿En qué sentido?

- De alguna forma la población en general va a pasar esto. No me cabe la menor duda de que la mayoría vamos a enfermar por el coronavirus. Lo único que intenta el sistema sanitario es aplanar esa curva para decir, bueno, aunque la pasemos todos, que todos tengamos medios para ser atendidos. Por mucho que te escondas de esto, al final lo vas a pasar, por lo menos gran parte de la población. A la mayoría no le ocurrirá nada pero habrá un tanto por ciento que lo pasará mal. Desde este punto de vista, el miedo es relativo porque yo puedo temer lo evitable pero lo inevitable no tengo más que aceptarlo.

