Ramón Santos, el emprendedor que salvó una mercería de más de 80 años de historia: «Todos me decían que estaba loco» El actual propietario de 'La Crisálida', que abrió sus puertas en 1942, se hizo con la tienda en el año 2019 y desde entonces ha apostado por la venta online y por los vídeos en redes

Muy pocos se atreven a hacer lo que ha hecho Ramón Santos, el actual propietario de 'La Crisálida', una mercería gallega con 83 años de historia y que este decidió salvar en el año 2019. Un negocio casi obsoleto en la época actual, pero que Santos ha revivido gracias a la venta online y a sus vídeos virales en redes.

«Todos me decían que estaba loco. Incluso hubo personas que me decían que era la persona adecuada para encargarme de la tienda, pero que aún así pensaban que no estaba cuerdo», cuenta este gallego de 41 años. «Fue un salto al vacío», admite este experto en el mundo textil y actual propietario 'La Crisálida', una mercería familiar ubicada en la calle San Andrés, 54, en A Coruña, que abrió sus puertas en el año 1942.

Y es que, a pesar de los tiempos actuales en los que las mercerías están en peligro de extinción, ya que suelen ser frecuentadas es su mayoría por gente mayor, Santos ha logrado mantener la esencia de este negocio 'de toda la vida' y darle un toque actual entrando en el mundo de las redes sociales.

La mercería más seguida del mundo

Aunque Santos admite que le costó «mucho tiempo tomar la decisión de hacerse con el negocio», en el que se quedó «maravillado» desde que entró. Fue Fernando, el antiguo propietario, quien le enseñó su basto almacén lleno de cajas de hilos, botones y telas. «Había verdaderas joyas en la tienda», admite Santos, quien después de hacer números y negociar con el antiguo propietario decidió hacer oficial el traspaso de la tienda en el año 2019.

El 'boom' llegó en el año 2023 cuando, gracias a un vídeo en el que enseñaba cómo buscaba botones en el amplio almacén, cosechó más tres millones de visualizaciones y miles de seguidores en menos de 24 horas en la cuenta en redes de la tienda. Pasaron de tener 7.000 a 35.000 seguidores en pocas horas, y en dos días ya superaban los 100.000.

Desde entonces Santos ha seguido publicando vídeos y la cuenta de la mercería acumula ya 1,7 millones de seguidores en TikTok y 622 mil en Instagram. Santos también promueve la venta online en sus redes sociales y afirma que el mundo de la mercería también es compatible con la venta a través de internet. El emprendedor también ha escrito un libro titulado 'Entre hilos y botones' en el que cuenta la historia de «la mercería más seguida del mundo».