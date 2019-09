Una ramita de apio para conservar el pan tierno y otros trucos en la cocina Hay tres formas de saber si un huevo es fresco... Y una temperatura ideal para el jamón. La web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación te asesora entre fogones YOLANDA VEIGA Domingo, 1 septiembre 2019, 09:12

Lo del chorrito de vinagre en la cazuela de la coliflor para que no huela tanto es cosa sabida. Y más o menos funciona. Lo de que una ramita de apio ayuda a conservar tierno en pan o que la corteza dura del queso hay que frotarla con aceite de oliva se sabe menos. Estos dos truquitos están recogidos en la 'Enciclopedia de los alimentos', colgada en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un 'librillo' donde se recogen datos y consejos curiosos, desde cuántas calorías tiene un plato de arroz, a qué diferencia el mantecado del polvorón, o cómo saber si un huevo es fresco o no.

Empezamos por ahí, por el huevo. Como curiosidad, la gallina pone uno cada 24 o 26 horas. Una vez fuera, la temperatura de conservación ideal está entre 1 y 10 grados y en un ambiente de humedad no superior al 80%. A partir de aquí, tres trucos para saber si es fresco o no: «al sumergirlo crudo en agua con sal al 10%, si es muy fresco se hunde y si es menos fresco flota», recoge la página del Ministerio. También se puede valorar su frescura al cascarlo porque en los buenos la yema «flota» y no se rompe. Y una tercera prueba del algodón, esta para los cocidos: «si la cámara de aire entre la clara del huevo y la cáscara es muy pequeña, será indicativo de que el huevo es muy fresco. Los huevos muy frescos suelen pelarse peor una vez cocidos».

Y en cuestión de frescura, el pescado. Unos consejos para juzgar, solo viéndolo en el mostrador de la pescadería, si está bien o no. Serán signos de frescura una piel de «colores vivos y brillantes», una mucosidad «acuosa y transparente», una carne «rígida», unas branquias «color rojo vivo a púrpura uniforme» en el caso del pescado azul y «vivo» en el blanco, y un olor «a algas marinas».

En cuanto a la carne, un consejo fundamental para comer un buen cordero: no guardarlo en el congelador más de un mes porque su carne rica en grasa hace que soporte peor este proceso. A simple vista el cordero lechal debe tener un color «entre nacarado y rosáceo» y, a la hora de elegir pieza, saber que «los cuartos delanteros son más sabrosos que los traseros».

Siguiendo con la carne, el corte del jamón. «Hay que proteger la zona cortada con trozos gruesos de tocino y corteza, para que la grasa superficial se mantenga siempre fresca». En la boca, fresco, pero no frío. «El jamón no debe comerse frío ni guardarse en el frigorífico porque pierde el gusto. La temperatura óptima de consumo es de 24°C», indica la 'Enciclopedia de los alimentos'.

Otro alimento delicado: el queso. Éste sí se guarda en la nevera, pero para conservalo bien «hay que envolverlo con un trapo ligeramente humedecido». Y no dejarlo tiempo y tiempo. «El queso de Burgos no aguanta más de una semana y siempre en su envase. Los quesos de pasta blanda se pueden almacenar en el cajón de verduras del frigorífico 2 ó 3 semanas. Y los de pasta prensada, hasta dos meses sin son pequeños y hasta cinco los grandes».

En ese mismo cajón del queso se guardan las alcachofas, que también tienen truco. «Para que duren más tiempo es recomendable conservarlas con el tallo en sumergido en agua, como una flor. Y una vez cortadas, frotarlas con limón evita que se ennegrezcan. Para que queden tiernas tras su cocción, se puede añadir un poco de zumo de limón y una cucharadita de harina al agua de cocción».

Menos delicado es el aceite, pero la manera de que mantenga su sabor intacto es «guardarlo en un recipiente cerrado, protegerlo del oxígeno del aire y mantenerlo alejado de fuentes de luz y calor». Y consumirlo lo antes posible.

También las legumbres, especialmente las alubias, que deben comerse «dentro de los doce meses inmediatos a su recolección». Si no, resultarán duras. Una curiosidad de las lentejas, «deben desprender un ligero toque a nueces».

Siguiendo con los primeros platos, un habitual en la mesa, el arroz. Además de que lleva el doble de agua que de arroz para cocer, unos datos nutricionales interesantes: «Una ración de 100 gramos aporta 350 calorías». Y más: «también proporciona un 7% de proteínas y es una fuente importante de minerales, fósforo, potasio y hierro, así como de algunas vitaminas como B1, B6 y niacina».

Si el arroz es imprescindible, qué decir del pan. Su consumo recomendado, según el Ministerio, es «de 220 gramos a 250 al día y 100 en dietas de adelgazamiento». ¿Y el pan que sobra? Hay manera de evitar que quede duro: «para mantener tierno el pan podemos introducir una ramita de apio, un trozo de manzana o de patata en la panera o bolsa de tela donde lo guardemos». Otra opción es congelarlo, pero hay que saber descongelarlo, claro: «La mejor opción es dejarlo a temperatura ambiente envuelto en tela o papel».

En el repaso se nos había quedado lo del polvorón que decíamos al principio. Que no es igual que el mantecado. La diferencia básica es «su alto contenido en almendra, además de llevar azúcar molida en su superficie».