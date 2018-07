El RACVN defiende el sistema pero pide más celeridad para recuperar los puntos Sábado, 14 julio 2018, 08:53

El RACVN mantiene su postura crítica con el sistema de carné por puntos aunque defiende que se penalice a los reincidentes. Entiende que su puesta en funcionamiento hace unos años ha contribuido indudablemente a disminuir la mortalidad y los accidentes. No obstante, hay una serie de cuestiones con las que discrepa. Así, considera por ejemplo que la manera en la que se pierden los puntos no se corresponde con el tiempo que debe transcurrir para su recuperación. «Es decir, en un día se pueden perder todos los puntos, pero el tiempo necesario para recuperarlos puede ser muy largo en comparación», explica. Sobre esta cuestión, desde el RACVN aclaran que realizan esta reflexión pensando en aquellos «buenos conductores que en un mal día pierden buena parte de sus puntos» y no en aquellos que tienen malos hábitos al volante. Asimismo, reflexionan sobre esos buenos conductores que han conseguido mantener los 15 puntos y que, por el contrario, no ven incrementados sus puntos pese a su buen hacer en la carretera. En la misma línea, discrepan de las diferencias en la recuperación de puntos entre los conductores profesionales -de autobuses y camiones- y los ordinarios, ya que asumen que la norma no tiene en cuenta que pueda haber conductores no profesionales para los que el coche es un elemento indispensable en su vida laboral. Sin embargo, el club automovilista se muestra «completamente de acuerdo con el hecho de ser especialmente contundentes al sancionar y penalizar a los conductores reincidentes» que ponen en peligro al resto de usuarios.