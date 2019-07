Al menos una quincena de vuelos pueden ser cancelados hoy por la huelga en Loiu Un pasajero durante la primera jornada de huelga convocada en el aeropuerto de Loiu. / IGNACIO PÉREZ Se calcula que puede afectar a unos 2.400 viajeros, que tienen billete para volar a Madrid, Barcelona, París, Munich, Amsterdam o Fráncfort AINHOA DE LAS HERAS Domingo, 14 julio 2019, 10:11

Al menos una quincena de vuelos pueden verse afectados hoy por la tercera jornada de huelga de trabajadores convocada en el aeropuerto de Loiu, según indican fuentes sindicales. Los enlaces que más posibilidades tienen de ser cancelados son los de Madrid, Barcelona, Munich, París, Amsterdam y Fráncfort de las compañías Iberia, Air Europa, KLM, Lufthansa o Vueling, entre otras, que han sido declarados «no protegidos» por los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento.

El primero de ellos es el de Vueling que parte a las siete de la mañana hacia el Prat. El resto están dispersos a lo largo de la jornada. Por otro lado se encuentran los destinos mixtos, que corresponden a Sevilla, Málaga, Dublín, Londres y Lisboa, que se verían suspendidos en la segunda rotación, indican las mismas fuentes. Son las compañías las que deciden qué vuelos cancelan en función de las directrices que marca Fomento. Por ejemplo, con París sólo se pueden anular el 57% de las operaciones de la jornada, el resto no se pueden tocar.

Hoy están previstas en la terminal vizcaína 143 operaciones con 22.078 asientos reservados. Fuentes de Aena aseguraban ayer, sin embargo, que «por ahora no hay cancelaciones comunicadas». No obstante, las aerolíneas han ido informando a los viajeros damnificados, que se calcula podrían ser unos 2.400, de que sus billetes podían peligrar. A algunos les han reubicado en otros aviones u otros días. Otros se habrán querido asegurar las conexiones mediante el transporte por tierra, por lo que es de prever que no haya muchos pasajeros que se queden tirados.

«No pedimos dinero»

Están llamados a la huelga un total de 157 trabajadores, que pertenecen al departamento de Operaciones, quienes ponen la información de salidas y llegadas en los paneles, los que asignan los fingers a cada avión..., también los señaleros, bomberos, técnicos de mantenimiento y de prevención de riesgos laborales y administrativos, entre otros. No afecta a los 3.000 empleados de las compañías aéreas. Los huelguistas se quejan de que la carga de trabajo ha crecido en los últimos años de una manera desproporcionada con respecto al aumento del personal.

Así, en el último lustro, el tráfico aéreo ha crecido un 50% y supera ya los cinco millones de pasajeros al año. Mientras, la plantilla sólo se ha incrementado un 16% desde 2015. «No podemos seguir asumiendo ese incremento. No pedimos dinero, ni un nuevo convenio, sino empleo, que se contrate gente para reforzar todas las áreas de actividad», plantea José Manuel Lorenzo, portavoz de CC OO en la terminal.

Los sindicatos han convocado 14 días de huelga entre julio y agosto, que coinciden con los domingos, y cuatro jornadas más con paros. El lunes será uno de estos días, con afecciones durante seis horas. En la primera jornada de huelga quedaron en tierra 3.000 viajeros; la segunda se suspendió para negociar. La última reunión que mantuvieron los convocantes y la dirección del aeropuerto el pasado miércoles duró una hora y terminó sin acuerdo.