Putin caldea la Guerra Fría

Vladímir Putin tira con bala o, para decirlo exactamente, con misil. Dicen los rusos que un espía nunca deja de serlo. Quizá por eso al zar del siglo XXI le vaya como anillo al dedo la misión de reeditar el telón de acero. A Platov, el alias que utilizaba en Alemania oriental como agente encubierto, le encanta calentar la Guerra Fría. En esta rueda de prensa tan concurrida, Putin no defraudó a los nostálgicos de las glorias imperiales de la Gran Rusia. No contento con amagar con coger el teléfono rojo y disparar sus armas contra Europa, el mandatario amenazó el miércoles también a EE UU. O los yanquis rectifican u orientará sus cohetes a su territorio. Culpa a Donald Trump de incumplir el tratado de desarme nuclear sobre misiles de alcance intermedio. Y en respuesta a esa deslealtad, apunta a Washington. ¿Pero no habíamos quedado en que Putin le echó una mano a Trump para que ganara las elecciones? Será que la mano de Vladímir quiere apretar el pescuezo de Donald. Tal para cual. Los dos gustan de envolverse en sus banderas respectivas, los dos aman las fantasmadas y los dos se pirran por los muros: Donald por el de México y Putin por el de Berlín. Dan más miedo que los espíritus irredentos.