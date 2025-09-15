Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del inicio de curso de una de las últimas promociones de la Ertzaintza. JESÚS ANDRADE

«Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante

Otra alumna excluida insiste en que la academia vasca de Policía decide quién supera el curso sin criterios objetivos

David S. Olabarri

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

«Cuando me echaron de Arkaute me quedé sin trabajo, con la pierna rota y hecha pedazos a nivel anímico». La que habla es Verónica, ... una aspirante que fue declarada no apta en la academia durante la formación de la promoción 30 de la Ertzaintza. Esta mujer ha recurrido su exclusión ante los tribunales. Lo ha hecho porque –a su juicio– el proceso selectivo fue «adulterado» para evitar que consiguiese una plaza de funcionaria. «Aprobé todas las asignaturas, pero me echaron porque en mi clase se pusieron de acuerdo para votarme en contra en el sociograma, el 'gran hermano' de Arkaute», insiste.

