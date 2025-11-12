Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»

Se trata del segundo nombre de lugar más largo de Europa y el quinto del mundo

M. S.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:19

«Este es el pueblo con el nombre más corto de toda la península, EA. Y este de aquí es el más largo», anuncia el presentador y creador de contenido, Eleder Iglesias, que ha enseñado en uno de sus últimos vídeos en redes sociales el pueblo con el nombre más pequeño y también el pueblo vasco con un curioso y largo nombre en euskera.

«Uno lo dices en dos segundos y el otro parece un hechizo de Harry Potter», bromea en el vídeo con más de 800.000 reproducciones en Instagram. «EA tiene sólo dos letras y está en Bizkaia, es un pueblo costero que tiene barcos, puerto y un ambiente marinero. Tiene unos 850 habitantes, aunque en verano se llena de turistas», destaca.

Mientras que el nombre completo del pueblo vasco con el nombre más largo es «Azpilikuetagaraycosaroyarenberecolarrea, un topónimo de 39 letras que se abrevia a Azpilkueta para gestiones administrativas y que se encuentra en el valle de Baztán, en Navarra», revela en el mismo vídeo.

El pueblo vasco con el segundo nombre de lugar más largo de Europa

El nombre del pueblo es tan largo que lo llaman Azpilikueta, «porque ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo», bromea Iglesias sobre la localidad rodeada de bosques, montes y baserris en la que solo hay 200 vecinos.

Y es que Azpilikuetagaraycosaroyarenberecolarrea, es el segundo nombre de lugar más largo de Europa, por detrás de la localidad de 'Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch' en Gales con 58 letras y el quinto del mundo.

Nombres más largos del mundo:

  • 1. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu (Nueva Zelanda) - 85 letras

  • 2. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (Gales) - 58 letras

  • 3. Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg (USA) - 45 letras

  • 4. Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein (Sudáfrica) - 44 letras

  • 5. Azpilicuetagaraycosaroyarenberecolarrea (Navarra) - 39 letras

