Un psiquiatra comparte las reglas del amor que le contó un paciente tras fallecer su esposa: «Me ha roto el corazón»

El psiquiatra Alejandro Martínez Rico ha cmompartido en sus redes sociales un mensaje que le transmitió un paciente tras fallecer su esposa: las reglas de oro para mantener el amor. Este decálogo ha conmovido a miles de personas. El psiquiatra ha explicado que acababa de atender a un paciente que acababa de perder a su esposa. Durante la consulta, aquel hombre, destrozado por el dolor, habló con tanta ternura del amor que vivieron que el propio médico quedó profundamente emocionado. «Le he pedido por favor que me lo escriba», confesó Martínez Rico, «porque creo que esto lo debería escuchar todo el mundo».

De esa conversación nacieron las diez reglas de oro para que cualquier relación sentimental funcione, un decálogo sencillo pero cargado de verdad, que refleja la sabiduría de quien ha amado de verdad y ha sabido valorar lo que tenía.

La primera dice: «Hablad todos los días de todo lo bueno, lo malo y lo tonto. El silencio separa». Porque, como señala el psiquiatra, callar mata poco a poco lo que se construyó hablando. La segunda regla recuerda algo esencial: «El problema no es tu pareja, es el problema. Jugad siempre en el mismo equipo». Amar no es competir, es compartir.

La tercera establece una base irrenunciable: «Nada de secretos. La confianza se construye con verdad, no con excusas». La cuarta enseña generosidad: «Da más de lo que recibes. Amar no es llevar la cuenta, es cuidar sin medida».

La quinta invita a la gratitud y la empatía: «Agradece fuerte, critica suave. Las palabras pueden curar o destruir». La sexta pone el foco en la humildad: «Cuida de tu ego. Pedir perdón te hace sabio».

«Tocaros, abrazaros y besaros. El contacto alimenta la razón»

La séptima reivindica la ternura: «Tocaros, abrazaros y besaros. El contacto alimenta la razón». La octava es un recordatorio de realismo: «Habrá días feos, como todo lo que merece la pena en esta vida».

La novena advierte sobre las comparaciones en tiempos de redes sociales: «No compares tu relación con ninguna». Y la décima, quizá la más conmovedora, resume el espíritu de todas: «El amor no siempre es magia; a veces es elegir quedarse cuando sería más fácil irse».

«Me ha roto el corazón», admite Martínez Rico, conmovido por la serenidad con la que su paciente hablaba del amor tras haberlo perdido. «Gracias, Mariano, por compartir tu sabiduría con todos nosotros», añadió el psiquiatra, convencido de que esas palabras merecen ser escuchadas más allá de una consulta.

