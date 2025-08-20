Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Psikologiako eta haur-psikiatriako hitzorduak %25 arte igotzen dira ikasturtearen hasieran

Antsietate-sintomatologia, beldurrak, tristura, suminkortasuna, trebetasun sozialetako zailtasunak, jokabide- edo ikaskuntza-arazoak dira arrazoi nagusiak

DV

Asteazkena, 20 abuztua 2025, 13:56

Antsietate-sintomatologia, beldurrak, tristura, suminkortasuna, trebetasun sozialetako zailtasunak, jokabide- edo ikaskuntza-arazoak tarteko, ikasturteko lehen hilabeteetan, irailean eta urrian, haurren psikologia eta psikiatriako hitzorduak %25 igo dira, urteko gainerako hilabeteekin alderatuta, Top Doctors-eko adituen arabera. «Azken urteotan, batez ere pandemiaz geroztik, haurren eta gazteen arreta psikologikoaren eskaerak nabarmen egin du gora. Gaur egun kontzientzia handiagoa dute familiek, lehenago kontsultatzen baitute eta estigma gutxiago baitute», azaldu du Èlia Sasot Ibáñez Haur eta Gazte Psikologiako adituak.

Adingabeek egokitzeko gaitasun handia dute. Top Doctors Group-eko adituak bat datoz esatean eskolara itzultzeko egokitzapen-aldia 2 eta 4 aste bitartekoa izaten dela, nahiz eta haurraren eta ingurunearen araberakoa izan. Trantsizio hori errazagoa eta motibatzaileagoa izan dadin, gomendagarria da momentua positibizatzea, adingabeak aldi horretan eragin mental txikiagoa izan dezan, emozioak normalizatzea, eta gaiari buruz naturaltasunez eta gogo biziz hitz egitea.

Enpatia, komunikazio eraginkorra, asertibitatea eta gatazken ebazpena funtsezkoak dira gutxieneko gizarte-trebetasunak garatzeko. Jokabide horiek sustatzeko, Barbara Zorrilla psikologoak gurasoei gomendatzen die «portaera-eredu eta jokabide positibo bihurtzea, nola komunikatu eta nola konpondu gatazkak. Gainera, oinarrizko komunikazioa eta hitzik gabeko hizkuntza ere entrenatzea: agurtzea, entzutea, konplimenduak egitea, laguntza eskatzea edo ideia bat azaltzea. Etxean rol-jokoak egitea, nola aurkeztu irakatsiz, mesede bat nola eskatu, muga bat nola jarri eta zerbait gustatzen ez zaiela adieraziz. Adierazpen emozionala sustatzea, nola sentitzen garen azalduz eta haiei galdetuz. Baita indartzen dituztenean ere».

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  7. 7 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  8. 8 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  9. 9 La maniobra de un camión de bomberos en una de las calles más estrechas de San Sebastián
  10. 10 Piden ayuda para localizar a un hombre desaparecido en Irun: «Llevamos desde el 7 de agosto sin saber nada de él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Psikologiako eta haur-psikiatriako hitzorduak %25 arte igotzen dira ikasturtearen hasieran

Psikologiako eta haur-psikiatriako hitzorduak %25 arte igotzen dira ikasturtearen hasieran