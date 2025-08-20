Psikologiako eta haur-psikiatriako hitzorduak %25 arte igotzen dira ikasturtearen hasieran
Antsietate-sintomatologia, beldurrak, tristura, suminkortasuna, trebetasun sozialetako zailtasunak, jokabide- edo ikaskuntza-arazoak dira arrazoi nagusiak
Asteazkena, 20 abuztua 2025, 13:56
Antsietate-sintomatologia, beldurrak, tristura, suminkortasuna, trebetasun sozialetako zailtasunak, jokabide- edo ikaskuntza-arazoak tarteko, ikasturteko lehen hilabeteetan, irailean eta urrian, haurren psikologia eta psikiatriako hitzorduak %25 igo dira, urteko gainerako hilabeteekin alderatuta, Top Doctors-eko adituen arabera. «Azken urteotan, batez ere pandemiaz geroztik, haurren eta gazteen arreta psikologikoaren eskaerak nabarmen egin du gora. Gaur egun kontzientzia handiagoa dute familiek, lehenago kontsultatzen baitute eta estigma gutxiago baitute», azaldu du Èlia Sasot Ibáñez Haur eta Gazte Psikologiako adituak.
Adingabeek egokitzeko gaitasun handia dute. Top Doctors Group-eko adituak bat datoz esatean eskolara itzultzeko egokitzapen-aldia 2 eta 4 aste bitartekoa izaten dela, nahiz eta haurraren eta ingurunearen araberakoa izan. Trantsizio hori errazagoa eta motibatzaileagoa izan dadin, gomendagarria da momentua positibizatzea, adingabeak aldi horretan eragin mental txikiagoa izan dezan, emozioak normalizatzea, eta gaiari buruz naturaltasunez eta gogo biziz hitz egitea.
Enpatia, komunikazio eraginkorra, asertibitatea eta gatazken ebazpena funtsezkoak dira gutxieneko gizarte-trebetasunak garatzeko. Jokabide horiek sustatzeko, Barbara Zorrilla psikologoak gurasoei gomendatzen die «portaera-eredu eta jokabide positibo bihurtzea, nola komunikatu eta nola konpondu gatazkak. Gainera, oinarrizko komunikazioa eta hitzik gabeko hizkuntza ere entrenatzea: agurtzea, entzutea, konplimenduak egitea, laguntza eskatzea edo ideia bat azaltzea. Etxean rol-jokoak egitea, nola aurkeztu irakatsiz, mesede bat nola eskatu, muga bat nola jarri eta zerbait gustatzen ez zaiela adieraziz. Adierazpen emozionala sustatzea, nola sentitzen garen azalduz eta haiei galdetuz. Baita indartzen dituztenean ere».
