Un psicólogo infantil advierte sobre las extraescolares: «No pueden convertirse en una fuente de estrés»

¿Apuntar o no a los hijos a una actividad extraescolar? Es la pregunta que se repite en muchos hogares al inicio del curso. El psicólogo Javier de Haro lo tiene claro: «Las extraescolares son muy beneficiosas, siempre que no se conviertan en una fuente de estrés ni para los niños ni para las familias».

De Haro insiste en que estas actividades no son una obligación, sino una oportunidad. Pueden aportar aprendizajes, socialización y desarrollo de habilidades, pero nunca deben invadir el tiempo esencial para jugar, aburrirse, estar en familia o simplemente disfrutar del parque. «El tiempo libre es también un espacio de crecimiento. Si la extraescolar ocupa todo, pierde sentido», subraya.

A la hora de elegir, la recomendación es escuchar al niño y respetar sus gustos. «La mejor extraescolar es la que le gusta, la que le motiva. Si la elige él, es mucho más fácil que se implique y que disfrute», apunta el psicólogo. Y en casos donde exista una necesidad específica —como refuerzo en alguna materia o terapia—, entonces sí conviene priorizar aquello que realmente ayude al menor.

Sobre la edad adecuada, de Haro considera que a partir de los 6 o 7 años es un momento seguro para iniciarse, aunque también puede hacerse antes si el pequeño lo pide o lo necesita. Otro consejo es buscar, en la medida de lo posible, actividades fuera del colegio para que amplíen su círculo social y no limiten toda su vida al entorno escolar.

Compromiso razonable con la extraescolar

La frecuencia también importa. El experto recomienda dos o tres días a la semana, evitando saturar las agendas de los más pequeños. «Más días solo si ellos lo piden, y menos también si lo necesitan», señala. Y si en algún momento el niño no quiere continuar, no se trata de obligarle, sino de acompañarle en la decisión y pedirle un compromiso razonable una vez probada la experiencia.

En definitiva, las extraescolares deben ser un espacio de ilusión, motivación y bienestar. «Cualquiera que le haga feliz, que le aporte y donde se preocupe porque se sienta bien es una buena elección», concluye Javier de Haro.