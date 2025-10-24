Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El psicólogo Farid Dieck reflexiona sobre el desamor: «La mejor forma de terminar una relación es con gratitud»

El especialista en salud mental ha reflexionado sobre el amor y las despedidas

L. G.

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:02

Comenta

El especialista en salud mental Farid Dieck ha reflexionado sobre el amor y las despedidas, un enfoque que invita a mirar las rupturas desde otro ángulo. Frente al drama o los reproches que suelen acompañar el final de una relación, Dieck propone un cierre distinto: el del agradecimiento.

Según el experto, «la mejor forma de romper con alguien es agradeciendo por todo lo bonito», una idea que, lejos de negar el dolor, apuesta por reconocer lo vivido desde la gratitud y el respeto mutuo. «No funcionó lo nuestro, pero te agradezco por los buenos momentos, porque en algún punto de mi vida fuiste todo lo que yo quise», expresa en uno de los fragmentos más compartidos de su mensaje.

@fariddieckreflexiones1 la mejor forma de romper con alguien...#reflexionesdelavida #faridieck ♬ sonido original - Reflexiones - Farid Dieck.Fan

Su planteamiento se alinea con los principios de la inteligencia emocional, que promueven aceptar el fin de una etapa sin rencor. Agradecer —explica Dieck— no significa idealizar el pasado, sino entender que incluso las historias que terminan dejan lecciones valiosas.

El enfoque del especialista ha conectado con miles de personas que buscan cerrar ciclos sin resentimientos. Su reflexión, sencilla pero poderosa, propone transformar el desamor en una oportunidad de crecimiento personal y reivindica la gratitud como una herramienta para sanar: despedirse sin odio no borra el dolor, pero sí lo convierte en paz y respeto por lo que fue.

