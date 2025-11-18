Lo que nos enseña la psicología de las personas que caminan mirando al suelo, desde inseguridad a muestra de respeto Expertos advierten que si la conducta es un patrón de comunicación no verbal habitual o se presenta de forma persistente y afecta la calidad de vida, y va acompañada de síntomas como aislamiento o ansiedad

La forma en que una persona se desplaza por la calle, lejos de ser un simple hábito, constituye una manifestación relevante del lenguaje no verbal y revela información sobre el estado emocional y los rasgos de personalidad de cada persona. Estos gestos forman parte de la comunicación no verbal y pueden reflejar lo que ocurre en el interior de cada individuo, según atestiguan diversos especialistas en la expresión corporal o en cinésica.

Mientras que caminar con la espalda recta, pasos firmes y la mirada al frente suele asociarse con confianza, seguridad y liderazgo, la dirección de la mirada hacia el suelo puede interpretarse de múltiples maneras, desde la inseguridad hasta la introspección profunda, según expertos en psicología y comunicación no verbal.

Psicología y señales de vulnerabilidad

Desde una perspectiva clínica, especialistas estudios psicológicos confirman que el acto de caminar con la mirada baja contiene mensajes sobre el bienestar emocional y psicológico de una persona. Por el contrario, una postura encorvada y la mirada hacia el suelo pueden interpretarse como señales de baja autoestima, inseguridad o falta de energía.

Santiago Chemes, licenciado en psicología y especialista en comunicación no verbal, explica que si la persona camina por un lugar seguro (sin temor a caerse por las baldosas flojas, por ejemplo), y lo hace mirando hacia abajo, con la cabeza gacha, «se conecta básicamente con pensamientos negativos».

Este gesto de evitar el contacto visual se convierte a menudo en una forma de protección. Quienes evitan el contacto visual y prefieren mirar al suelo pueden estar manifestando una sensación de vulnerabilidad o una necesidad de protegerse de juicios externos. El experto asegura que «si la persona siempre está caminando con la cabeza gacha puede tener que ver con baja autoestima». Además, «puede ser que no quiera establecer contacto social con otras personas». Estos comportamientos son considerados «negativos» dentro de la comunicación no verbal.

Caminar mirando al suelo puede estar directamente vinculado a distintos sentimientos, como inseguridad, tristeza o incluso depresión. Puede indicar un posible desánimo, sugiriendo que la persona atraviesa un momento emocionalmente difícil.

Chemes detalla que este comportamiento puede ser temporal si la persona está atravesando un estado de «depresión mayor por unos meses o un duelo, por una ruptura de pareja o la muerte de un ser querido». Sin embargo, si la persona lo ha hecho toda la vida, «estamos hablando ya de un patrón de comunicación no verbal habitual, con lo cual esa persona podría tener pensamientos y emociones primariamente negativas».

Timidez o concentración

La timidez desempeña un papel relevante en esta conducta. Quienes experimentan ansiedad social suelen «evitar el contacto visual como estrategia para reducir la intensidad de las interacciones y minimizar la exposición a situaciones incómodas». En estos casos, mirar al suelo «se convierte en un mecanismo de defensa ante escenarios percibidos como amenazantes».

No obstante, la mirada hacia abajo no siempre es un signo de malestar. Algunas personas caminan mirando hacia abajo por simple distracción, por tendencia a la introspección o como parte de su personalidad reservada. Los expertos explican que «puede ocurrir que una persona baje la mirada porque está en un estado introspectivo». En estos momentos, «la atención se centra en su mundo interno, en pensamientos e ideas abstractas, y se desconecta en parte de lo que sucede a su alrededor».

Es fundamental considerar que la interpretación de estos comportamientos no es universal, ya que el contexto cultural influye de manera significativa en el significado de caminar mirando al suelo. En algunas sociedades, evitar el contacto visual y dirigir la mirada hacia abajo «puede considerarse una muestra de respeto o sumisión ante figuras de autoridad». Por lo tanto, lo que en un entorno puede interpretarse como inseguridad, en otro puede ser visto como cortesía o deferencia.

Posturas correctas

Desde una perspectiva de salud física, la mirada dirigida al suelo es considerada una mala costumbre a la hora de caminar, y para una postura correcta se aconseja andar con la cabeza arriba y los ojos mirando unos 3 metros delante.

Desde la perspectiva emocional, los especialistas advierten que cuando este comportamiento se vuelve persistente y se acompaña de otros síntomas -como aislamiento social, cambios de humor, ansiedad o fatiga prolongada- puede advertir de un malestar emocional profundo que requiere atención profesional. Si este comportamiento se presenta de forma persistente y afecta la calidad de vida, «resulta recomendable buscar la orientación de un profesional de la salud mental», quien puede ayudar a identificar las causas subyacentes y proponer estrategias de afrontamiento adecuadas.

La postura al caminar, conocida como postura dinámica, es una parte crucial de la salud a largo plazo. Mantener una alineación correcta no solo proyecta confianza, seguridad y liderazgo, sino que también previene dolores, lesiones y otros problemas de salud asociados con un mal hábito. Los especialistas en salud y fisioterapia advierten que es muy importante adquirir una buena postura al caminar para evitar complicaciones como «la escoliosis, los lumbagos y otros problemas de espalda». De hecho, andar encorvado o agachado puede «desalinear su sistema musculoesquelético», «causar dolor en el cuello, hombros y espalda» y «desgastar su columna vertebral, haciéndola más frágil y con tendencia a lesiones».

Consejos para caminar con buena postura Mirada al frente, con la cabeza arriba y los ojos mirando aproximadamente unos 3 metros delante, con la barbilla arriba, en paralelo al suelo

Posición recta, es fundamental caminar recto, con los hombros relajados; se aconseja imaginar que se es más alto de lo que realmente se es

Alineación, la cabeza debe mantenerse erguida sobre sus hombros y sus hombros deben alinearse con sus caderas

Estómago y hombros, al pararse (lo que influye en el caminar) se recomienda evitar que el estómago sobresalga y mantener los hombros atrás

Flexibilidad en el paso, se deben tomar pasos de forma relajada, uno tras otro, permitiendo un «movimiento natural y flexible de los pies»

Tamaño del paso, evitar realizar pasos demasiado grandes, ya que esto castiga los pies y los gemelos

Movimiento de brazos, que deben estar en movimiento, constantemente, como una péndula delante y detrás, ya que si se mantienen quietos pueden «funcionar como un freno» y provocar que las manos se hinchen

Disociación, para lograr una marcha adecuada, resulta fundamental «disociar las cinturas pélvicas y escapular». Esto significa que, al lanzar una pierna, debe acompañarse del «adelantamiento-torsión del hombro-brazo» opuesto hacia adelante

También hay que tener en cuenta usar el calzado adecuado, con suelas flexibles y tacón bajo, mantenerse activo realizando ejercicios que fortalezcan los músculos en espalda, abdomen y pelvis, así como evitar apoyar la punta de los pies en lugar de los talones o arrastrar los pies.