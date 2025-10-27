Lo que la Psicología y los expertos dicen sobre quienes caminan con las manos detrás, de la calma a la inseguridad Aunque el gesto puede transmitir una imagen de poder, un estudio sugiere que puede ser un «reflejo de la necesidad de ocultar inseguridades» en ciertos contextos

El lenguaje corporal «dice mucho más de una persona de lo que se cree, incluso más que las palabras, al poderse controlar menos», según los psicólogos. Un gesto bastante común es andar con las manos atrás de la espalda, un movimiento que, aunque parezca sutil, «puede expresar detalles sobre quien lo lleva a cabo» y «puede tener significados profundos en el lenguaje corporal».

La psicología del lenguaje corporal ha estudiado a fondo este gesto y le ha atribuido varios significados. Según la psicología, la postura «puede reflejar desde confianza personal hasta deseo de control».

Caminar con confianza y autoridad

Caminar con las manos detrás de la espalda está fuertemente asociado con figuras de liderazgo y seguridad. Al adoptar esta postura, se muestra una actitud «abierta y relajada, lo que puede indicar confianza en uno mismo y en la situación», proyectando «'una imagen de poder y dominio'».

Históricamente, se ha vinculado con figuras de autoridad, «como militares o líderes políticos». Rodrigo Pérez, experto en lenguaje corporal, y otros especialistas indican que figuras como «jefes, militares o profesores, que andan con las manos en la espalda» lo hacen para proyectar «'control, seguridad y dominio'». Este acto, al dejar«expuestas zonas del cuerpo vulnerables, como el pecho y el abdomen «suele ser indicativo de seguridad en el entorno y en uno mismo». El orador Nacho Téllez añade que esta postura «establece una distancia psicológica que inspira respeto y, en algunos casos, temor en los interlocutores».

En el análisis de gestos, la postura de hablar mientras se camina con las manos apoyadas en la espalda es identificada como de «dominación de la escena».

Reflexión, introspección y calma al caminar

Más allá del dominio, expertos en comunicación no verbal aseguran que mantener las manos enlazadas tras el cuerpo está asociado a la introspección y la concentración, ya que incentiva «el pensamiento profundo y la conexión con uno mismo».

Esta postura «proyecta calma o serenidad» porque ayuda a la persona a «organizar ideas y procesar emociones sin distracciones externas». Las interpretaciones sugieren que es un gesto de «una persona que piensa algo importante» o «alguien que necesita claridad mental y por eso aparta sus manos de la vista». Es, por lo tanto, una «'actitud analitica o contemplativa muy frecuente en docentes o investigadores'».

Interpretaciones negativas

A pesar de las connotaciones de confianza y sabiduría, el significado del gesto puede variar según el contexto en el que se realice, con algunas interpretaciones muy diferentes:

- Defensa e inseguridad: Aunque se asocia con la confianza, un estudio de la Universidad de Groningen «sugiere que este gesto puede, en otros contextos, ser un reflejo de la necesidad de ocultar inseguridades», y puede ser una forma de crear una barrera

- Arrogancia o desinterés: En entornos formales o empresariales, la postura podría ser vista como un «gesto de desinterés o relajación excesiva». Téllez también advierte que una «postura excesivamente dominante podría interpretarse como arrogancia en situaciones donde la empatía es fundamental».

- Ocultación o traición: Desde una perspectiva evolutiva, ocultar las manos «podía levantar sospechas de amenaza», lo que explicaría por qué, en el saludo no mirar en este momento a los ojos es señal directa de ocultación, sumisión, vergüenza o incluso traición inminente

En resumen, el movimiento puede reflejar desde una autoconfianza sólida hasta una necesidad de control o, en ciertos casos, ocultar inseguridades, demostrando que la interpretación de este gesto depende de factores como «la cultura, el contexto social y la personalidad de cada individuo».

