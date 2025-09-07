La psicóloga Silvia Congost sobre las parejas: «Si te deja y te pide tiempo para ver si te echa de menos, está con otra persona» En definitiva, su mensaje es un llamado a la autoestima, la dignidad y la construcción de relaciones basadas en la aceptación, el respeto y la reciprocidad, no en la manipulación emocional.

J. F. Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:05 Comenta Compartir

La psicóloga Silvia Congost, especialista en dependencia emocional y autoestima, ha generado un fuerte eco con sus recientes declaraciones sobre un patrón recurrente en las rupturas de pareja: la petición de «tiempo para ver si se echa de menos». Congost, cuya experiencia se nutre tanto de su consulta profesional como de las interacciones en redes sociales, es tajante al desmentir cualquier nobleza detrás de esta solicitud, calificándola de un acto egoísta que despoja de dignidad a quien la recibe.

Según Congost, el popular argumento de «te pido tiempo porque necesito alejarme y ver si así te echo de menos» es una falacia. «Anda ya, anda ya. Si te dicen eso, lo que le tienes que decir es, pues mira, espero y deseo que tu conclusión cuando lo aclares sea que no para que no vuelvas, porque si vuelves la puerta va a estar cerrada». La psicóloga subraya que al comportarse así «jamás y para nada piensa en ti; solo piensa en sí mismo».

La experta explica que ha escuchado esto «infinidad de veces en su consulta», revela que a menudo existe un motivo aún más doloroso detrás de esta petición: la aparición de una tercera persona. Explica que quien pide el tiempo busca «ver qué es lo que siento hacia esta nueva persona, hasta él o ella, para luego ver qué hago contigo». Este supuesto «tiempo» se convierte en un cruel «ensayo» a costa de la dignidad de la pareja actual. Aunque muchas personas aceptan esta dinámica, Congost aclara que no es por ingenuidad, sino porque el impacto emocional las deja «paralizadas y sin capacidad de reacción inmediata».

La dignidad de la persona abandonada

Ante esta situación, Silvia Congost insta a la persona abandonada a priorizar su dignidad. Su consejo es claro: «Espero que por dignidad tu respuesta sea esa y que no cedas ante esa estupidez que te despoja por completo de toda la dignidad que te quede». Aconseja respirar profundo, conectar con la dignidad personal y «poco a poco cierra esa puerta con llave y luego trabaja tu autoestima para asegurarte de que no la vuelves a abrir nunca más». Aceptar esta dinámica, según señala, equivale a ceder el propio valor.

Silvia Congost, especialista en dependencia emocional

Silvia Congost es una psicóloga especializada en desarrollo personal, dependencia emocional y autoestima. Su pasión por ayudar a otros surge de su propia experiencia personal, ya que ella misma sufrió una relación de dependencia emocional. Esto le motiva a guiar a las personas a liberarse de vínculos tóxicos destructivos y a construir relaciones de pareja sanas y satisfactorias. Congost es autora de libros como '¿Amor o adicción?', una edición revisada y ampliada de 'Cuando amar demasiado es depender', el cual se describe como un manual transformador para superar la dependencia emocional, recuperar la autoestima y fortalecerse para una nueva vida libre del miedo a la soledad.

Su filosofía de trabajo se centra en un método de terapia breve, logrando los cambios necesarios en menos de diez sesiones. Ofrece sesiones presenciales y online, con los mismos resultados positivos. Actualmente, ejerce en sus consultas privadas ubicadas en Girona, Barcelona y Madrid, atendiendo a adolescentes y adultos. Además de la terapia individual, conduce grupos de autoestima y crecimiento personal y ofrece charlas sobre autoestima, dependencia y relaciones tóxicas.

Uno de los pilares de su enfoque es la importancia de aprender a estar bien solos. Congost sostiene que «si se elige a otra persona para compartir la vida, debe ser porque se está igual o mejor que cuando se estaba solo». Advierte que si uno se siente mal en una relación, no tiene sentido alargarla. Critica que el amor a menudo se asocie con el sufrimiento, afirmando que 'Amar no significa sufrir'. Su trabajo también se enfoca en educar sobre la diferencia entre relaciones sanas y tóxicas, instando a las personas a apostar siempre por su crecimiento y bienestar.