El PSE pide llegar «hasta el final» y el PP acusa al PNV de contribuir a «deslegitimar» el cuerpo
Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00
El secretario general del PSE, Eneko Andueza, subrayó ayer la necesidad de «llegar hasta el final» en la investigación abierta por el Tribunal Superior ... de Justicia del País Vasco acerca de supuestas irregularidades en los procesos de selección de ertzainas en la academia del cuerpo en Arkaute. El PP, por su parte, acusó al PNV de ejercer una política «clientelar» con la que la formación jeltzale «contribuye al proceso de deslegitimación» de la Ertzaintza «impulsado por Bildu», señaló su presidente en Euskadi, Javier de Andrés.
En la fiesta alavesa de la Vendimia en Leza, donde se dieron cita representantes de todo el arco político, socialistas y populares valoraron la investigación iniciada por el TSJPV en base a unos audios grabados por un aspirante y que apuntan a presuntas prácticas irregulares en la selección de los futuros ertzainas. «Habrá que analizar muy bien todo y habrá que llegar hasta el final, porque me parece que es una cosa lo suficientemente seria», abundó Andueza. El objetivo es que las Ofertas Públicas de Empleo, «los concursos públicos, estén de acuerdo a lo que establece la ley y se hagan de la debida manera», dijo.
Seguridad insistió ayer, por su parte, en la versión dada a antes de la publicación de la información. Esto es, que tienen constancia de dos procesos judiciales. Sobre uno hay sentencia firme que lo desestima y en el otro, el que está en poder de este periódico, «no le consta ningún recurso».
