El PSE pide llegar «hasta el final» y el PP acusa al PNV de contribuir a «deslegitimar» el cuerpo

D. S. O.

San Sebastián.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, subrayó ayer la necesidad de «llegar hasta el final» en la investigación abierta por el Tribunal Superior ... de Justicia del País Vasco acerca de supuestas irregularidades en los procesos de selección de ertzainas en la academia del cuerpo en Arkaute. El PP, por su parte, acusó al PNV de ejercer una política «clientelar» con la que la formación jeltzale «contribuye al proceso de deslegitimación» de la Ertzaintza «impulsado por Bildu», señaló su presidente en Euskadi, Javier de Andrés.

