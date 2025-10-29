La protectora de Plentzia contesta tras la polémica con los perros de Jota Peleteiro: «Los animales no son objetos ni molestias» La protectora de animales emite un comunicado tras las «amenazas por falsedad» emitidas por el exfutbolista

L. G. San Sebastián Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:31

La protectora Katu Bihotz Plentzia ha salido al paso de la controversia generada en torno a los perros de Jota Peleteiro, exmarido de Jessica Bueno, después de que se difundiera la noticia de que los dos golden retriever que compartía la expareja habrían sido dados en adopción. El exfutbolista y empresario negó tajantemente esa información, calificándola de «mentira sobre mi vida personal» y advirtiendo de posibles acciones legales contra quienes la difundieran.

En un comunicado hecho público, la asociación explica cómo se produjo la publicación del anuncio que desató la polémica. «Hace unos días, recibimos un mensaje solicitando ayuda para difundir la adopción de dos perros, Lucas y Brandon. Desconocíamos completamente quién era su propietario o las circunstancias personales del caso», detallan desde la entidad.

La protectora relata que únicamente publicaron la información y las fotografías que se les facilitaron, «dejando claro que se trataba de un caso externo a nuestra asociación, únicamente con la intención de ayudar a estos animales a encontrar una familia». Además, añaden que compartieron el caso con otras organizaciones «para ampliar las posibilidades de adopción».

El anuncio, que fue eliminado esta misma mañana, describía a los animales como «dos golden retriever machos de siete años, castrados, en buena salud, muy buenos y nobles», y apelaba a encontrar «un hogar seguro y responsable».

Ampliar

«Podemos demostrar cada paso dado»

Tras la publicación del mensaje de Jota Peleteiro en redes, en el que pedía a la protectora que desmintiera lo ocurrido, Katu Bihotz Plentzia defiende su actuación y asegura tener pruebas de todo el proceso. «Queremos dejar claro que podemos demostrar cada paso dado, así como la buena fe con la que actuamos en cada momento», señalan con contundencia.

La asociación insiste en que su único objetivo es el «bienestar animal» y que no obtienen «ningún beneficio, ni económico ni personal, de este tipo de publicaciones». Asimismo, lamentan que su «gesto solidario» haya podido «malinterpretarse o dar lugar a conflictos».

El comunicado concluye con un mensaje de reflexión y respeto hacia los animales: «Confiamos en que la verdad y la transparencia de nuestro trabajo hablen por sí mismas. Los animales no son objetos ni molestias: son seres que merecen respeto, cariño y compromiso. Cada persona debe ser consciente de sus actos y responsabilidades hacia ellos».

