Urgente El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»

«Nos están quitando las ganas de ser profesores», asegura la docente de secundaria

L. G.

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:09

Laura Gómez, profesora de instituto en Murcia, ha compartido una reflexión que se ha hecho viral en redes sociales y que pone sobre la mesa un problema cada vez más preocupante en el sistema educativo: la falta de disciplina y el desinterés de los alumnos.

«He necesitado 20 minutos para empezar mi clase», comienza diciendo la docente en un vídeo que acumula miles de reproducciones. «Cada cinco minutos tengo que interrumpir la explicación para pedir silencio o llamar la atención. Es imposible dar una clase entera sin cortes», lamenta.

La profesora describe una situación que, según estudios recientes, afecta a miles de docentes en España: el ruido, el desorden y el mal comportamiento están minando la motivación del profesorado. «Uno de cada cinco profesores españoles se plantea dejar la enseñanza», señala un informe citado por el Ministerio de Educación.

@laurimathteacher

Esto se está haciendo insoportable🥵😮‍💨✌🏼👩🏼‍🏫

♬ sonido original - ➗LauriMathTeacher➗

«De verdad os digo que me cuesta hacer una explicación de más de dos minutos seguidos. Los alumnos que quieren atender pierden el hilo. Y luego me dicen: 'Profe, no lo entiendo'. Pero, ¿cómo lo van a entender si no puedo hablar dos minutos sin interrupciones?».

Un problema estructural en la educación

Más allá de la anécdota, la profesora denuncia un problema estructural: la falta de disciplina, el aumento del tamaño de las clases y la ausencia de consecuencias ante el mal comportamiento. «Falta educación, falta respeto. Hay alumnos que cierran la libreta a mitad de clase porque no les apetece seguir. Otros te dicen en la cara: 'No voy a hacer nada hoy'. Y tú te preguntas: ¿qué hago?», se pregunta la docente.

La reflexión final de Laura Gómez resuena entre muchos compañeros de profesión: «Nos están quitando las ganas de ser profesores. Así que no sé quién va a acabar dando clase».

