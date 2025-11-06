Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...» El docente explica con claridad por qué muchos conductores se detienen o reducen la velocidad sin motivo, poniendo en riesgo la seguridad vial

L. G. San Sebastián Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:31 Comenta Compartir

Un profesor de la autoescuela Mikel de Bilbao ha compartido en redes sociales un vídeo explicando el 'efecto vaca'. Con estas imágenes, grabadas en Euskadi, quiere mostrar una situación cotidiana pero peligrosa que se dan en las carreteras. El docente explica con claridad por qué muchos conductores se detienen o reducen la velocidad sin motivo, poniendo en riesgo la seguridad vial.

«Aquí lo tenemos, un efecto vaca de manual», comienza diciendo el profesor en su grabación, mientras muestra cómo un grupo de vehículos circula a velocidad anormalmente baja en una autopista de tres carriles. «Mirad a qué velocidad vamos... en nuestro sentido no ha pasado absolutamente nada», comenta, señalando que la retención no se debe a ningún incidente en su dirección.

El motivo está en el sentido contrario, donde sí se ha producido un accidente. «La gente va mirando el accidente del otro lado, con lo peligroso que es eso», lamenta el profesor, subrayando que ese comportamiento distraído puede generar nuevos choques o alcances por simple curiosidad.

El peligroso efecto vaca en las carreteras

Tras pasar la zona del siniestro, el tráfico vuelve a la normalidad. «Ya habéis visto que hemos pasado el accidente y ahora ya la circulación es normal», concluye el docente, que aprovecha el ejemplo para concienciar sobre la importancia de mantener la atención en la conducción y de caer en las distracciones que se puedan dar a nuestro alrededor. .

El llamado 'efecto vaca' es un fenómeno conocido en seguridad vial: los conductores reducen la velocidad para observar un incidente ajeno, provocando atascos e incluso colisiones en cadena. Autoescuelas y la propia DGT llevan años alertando de este comportamiento, que multiplica el riesgo de accidente por distracción.