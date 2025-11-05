Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El profesor catalán enamorado del euskera: «Cada palabra encierra una forma de mirar el mundo»

Marco, profesor de filosofía, decidió convertir las críticas en una lección

L. G.

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:10

Comenta

Marco es un profesor catalán que ahora reside en Bilbao que se considera un enamorado del euskera y que ha salido en su defensa tras recibir mensajes de odio por estudiarlo. «Kaixo lagunak!», así empieza el vídeo que ha compartido en redes sociales. El profesor reflexiona sobre su amor por el euskera y responde con ternura a los mensajes hostiles que ha recibido. «Me da pena porque ese odio les impide ver lo que yo veo, un idioma precioso, lleno de palabras cargadas de filosofía», continúa en su vídeo.

Lejos de entrar en polémicas, Marco decidió convertir las críticas en una lección. «Discutir con esta gente no sirve de nada», dice, «prefiero enseñar por qué me enamoré de este idioma». Y así, en apenas un minuto y medio, comparte sus cinco palabras favoritas en euskera.

Entre ellas destaca ogia, pan, y bidea, camino: «Si las juntas tienes ogibidea, literalmente 'camino al pan', que significa oficio o trabajo. Para que luego digan que el euskera no es bonito». También menciona sagua (ratón) y zaharra (viejo), que al unirse forman saguzar, el murciélago: «Cuando aprendí esta palabra me hizo mucha gracia, y además en esta época me parece que viene ni pintada».

El euskera y su capacidad de crear

El profesor sigue con una sonrisa al hablar de zorionak, expresión que hoy significa «felicidades», pero que antiguamente aludía a los «buenos pájaros» cuyo vuelo auguraba buena fortuna. «Por eso, cuando dices zori onak, deseas suerte, buena fortuna. Es poesía pura», añade.

Su favorita, sin embargo, es jakin-mina, formada por jakin (saber) y mina (dolor): «Significa curiosidad. Me parece preciosa, porque refleja ese pequeño sufrimiento que sentimos cuando necesitamos saber algo sí o sí». «Cada una de estas palabras encierra una forma de mirar el mundo, resume, porque un idioma no solo nombra las cosas, también las crea», concluye el profesor.

