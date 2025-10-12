Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bandas juveniles

Los principales cabecillas de los Blood

Un jefe que gobernaba con puño de hierro, el encargado de proporcionarle chicas para favores sexuales y los vascos implicados se sentarán en un juzgado de Vitoria

D. G.

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:40

17 años de cárcel por «asesinato»

Máximo jefe en Barcelona y en el resto de España. 41 años de edad. Condenado a 17 años por ordenar en 2009 el «asesinato» de ... un ex miembro de la banda, quien fue ejecutado a tiros. Controlaba la caja común con las aportaciones del «resto de miembros». Según la investigación, «dispone de chicas (afines a la banda) a las que obligarían a mantener relaciones sexuales, quieran ellas o no». Al tanto de «todas las acciones delictivas» cometidas por sus subordinados. Gobernaba con puño de hierro.

