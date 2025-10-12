Los principales cabecillas de los Blood

Máximo jefe en Barcelona y en el resto de España. 41 años de edad. Condenado a 17 años por ordenar en 2009 el «asesinato» de ... un ex miembro de la banda, quien fue ejecutado a tiros. Controlaba la caja común con las aportaciones del «resto de miembros». Según la investigación, «dispone de chicas (afines a la banda) a las que obligarían a mantener relaciones sexuales, quieran ellas o no». Al tanto de «todas las acciones delictivas» cometidas por sus subordinados. Gobernaba con puño de hierro.

Muerto en un hostal en febrero

El brazo ejecutor. 25 años. Enlace con los Blood de otros países «como Canadá». Suministraba pistolas y armas blancas. En febrero apareció muerto en un hostal de Ciudad Rodrigo.

Cambio de sexo en la instrucción

Gestionaba directamente «la relación de las chicas» de la banda con El Suprema. Transmitía las órdenes del máximo responsable. Nacida mujer se ha cambiado de sexo durante la instrucción.

Preparaba un cultivo de 'maría'

Otro de los hombres de máxima confianza de William Samuel. Enlace con la sucursal de Barcelona. Tesorero de la banda. Antes de su arresto planeaba un macrocultivo de marihuana en su casa.

Robos en el centro de Madrid

Al frente de los pandilleros encargados de asaltar a vecinos y turistas en el centro de Madrid (zona de Sol), gran fuente de ingresos de los Blood. Antecedentes por agresiones con arma blanca.

Debía matar al cantante Lyl Pibi

Muy violento. Se le imputan varios ataques previos con arma blanca. Elegido para ejecutar al cantante Lyl Pibi, por lo que fue de los primeros detenidos por la Guardia Civil el verano de 2021.

Facilitaba armas al resto de la banda

Poseía armas de fuego y proporcionaba «armas prohibidas» al resto. Participante en robos con fuerza y de vehículos a motor. Conductor habitual pese a no haber obtenido la licencia jamás.

Formaba paraser miembro

Un papel secundario