El programa cubrirá hasta el 20% del valor del inmueble que los bancos no llegan a financiar. REUTERS

Los principales bancos vascos se suman al plan para cubrir las hipotecas de los jóvenes

Kutxabank, CaixaBank, Abanca y Laboral Kutxa se adhieren a la línea de avales impulsada por el Gobierno vasco para cubrir la entrada de un piso a menores de 40 años

A. Cimadevilla

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:42

Kutxabank, Laboral Kutxa, CaixaBank y Abanca son las cuatro entidades bancarias que ya se han adherido al plan de avales que el Gobierno Vasco ha ... puesto en marcha para facilitar a los menores de 40 años la compra de su primera vivienda. «Cuatro bancos que representan más del 70% de la cuota hipotecaria que se concede en el territorio», se felicitó ayer el consejero de Hacienda, Noël D'Anjou, durante la presentación de la campaña de publicidad 'Gazteaval' que el Ejecutivo autonómico desarrollará para dar a conocer la ayuda entre los jóvenes.

