Los principales bancos vascos se suman al plan para cubrir las hipotecas de los jóvenes

Kutxabank, Laboral Kutxa, CaixaBank y Abanca son las cuatro entidades bancarias que ya se han adherido al plan de avales que el Gobierno Vasco ha ... puesto en marcha para facilitar a los menores de 40 años la compra de su primera vivienda. «Cuatro bancos que representan más del 70% de la cuota hipotecaria que se concede en el territorio», se felicitó ayer el consejero de Hacienda, Noël D'Anjou, durante la presentación de la campaña de publicidad 'Gazteaval' que el Ejecutivo autonómico desarrollará para dar a conocer la ayuda entre los jóvenes.

La línea de avales a la compra de un piso se activó el pasado lunes con el objetivo de garantizar la entrada de un domicilio sin la necesidad de tener unos ahorros previos. Esto es, el Gobierno vasco avalará el 20% del precio de la vivienda que los bancos, por lo general, no suelen financiar. Todo ello con el objetivo de «facilitar la emancipación» y movilizar 3.000 viviendas en los próximos 3 años.

El interés de los jóvenes por la medida ha sido máximo. Eduardo Ruiz de Gordejuela, consejero delegado de Kutxabank, aseguró que en apenas una semana el plan ha generado «mucha expectación». «Aún no se ha cerrado ninguna operación, pero hemos recibido numerosas solicitudes y muchas preguntas», añadió.

El plan busca ser «la llave a la emancipación». «Necesitamos que los jóvenes se independicen ya», lanzó Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. «El 90% de los jóvenes manifiestan su deseo de tener una vivienda en propiedad», añadió la responsable. La línea de avales establece que el precio de la vivienda no podrá superar los 340.000 euros, que los interesados deberán haber residido al menos dos de los últimos años en Euskadi, y que sus ingresos no podrán superar los 50.400 euros u 86.400 si la compran dos personas.