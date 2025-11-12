La primera denuncia en Bizkaia sobre el udaleku de Bernedo ya se quejaba de las duchas mixtas en 2019

La primera queja que recibió la Diputación de Bizkaia en 2019 por las prácticas que tenían lugar en el polémico campamento de Bernedo ya mencionaba ... las duchas mixtas. Una familia trasladó su malestar primero al Ayuntamiento del municipio alavés, a quien pidió explicaciones. Ante la falta de una respuesta convincente, acudió a la entidad foral vizcaína para solicitar documentación sobre la normativa que regula los udalekus. La entidad foral, a su vez, remitió a los padres al Gobierno Vasco, al entender que lo sucedido no era de su competencia.

En concreto, la familia se quejaba por el hecho de que adolescentes de ambos sexos eran obligados a ducharse juntos y también porque el autobús de regreso desde el campamento salió con 40 minutos de retraso, tal y como ha detallado este miércoles la diputada de Euskera, Cultura y Deporte y también portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, en una comparecencia en las Juntas Generales de Bizkaia. Sin embargo, la Diputación vizcaína consideró que el caso «no era grave» y derivó a los padres al Gobierno Vasco, que nunca llegó a recibir la queja.

Durante su intervención, Arrizabalaga ha subrayado que la Diputación no tiene «ninguna relación» con Sarrea Euskal Udalekuak, la asociación que organizaba el campamento tanto en Bernedo como en municipios de Navarra. La entidad foral nunca ha subvencionado ni patrocinado la actividad de esta organización, que tampoco ha participado en las campañas institucionales de udalekus ni ha utilizado instalaciones de la Diputación.

Arrizabalaga ha dado estas explicaciones a instancias del PP. Tras realizar un extenso repaso de la normativa que regula la actividad de los campamentos y la formación de los monitores de tiempo libre, se ha comprometido a «seguir mejorando» y a «actualizar» los protocolos. Algo que, ha señalado, ya se viene haciendo desde hace meses pero que se ha acelerado después de que estallase el escándalo por el que varias menores ya han solicitado recibir atención psicológica.

Más de 8.000 menores

En cuanto a los recursos forales a disposición de las víctimas, la diputada ha explicado que ya hay una familia que ha solicitado entrar en el servicio de atención psicológica de la Diputación, que funciona «las 24 horas del día los 365 días del año» y en el que «no hay requisitos de acceso».

Arrizabalaga ha recordado que «no correspondía» a la Diputación abrir ningún protocolo en el caso de Bernedo, toda vez que las actuaciones presuntamente delictivas tuvieron lugar en Álava. Según ha expuesto, cada año 8.000 chavales participan en los campamentos que de forma directa o indirecta organiza o subvenciona la Diputación de Bizkaia y que este año sólo hubo que abrir el protocolo de protección de los menores en una ocasión.

En cualquier caso, la diputada ha dicho que «es muy difícil» anticiparse a situaciones como las de Bernedo, ya que el campamento estaba organizado por una asociación que no había comunicado su actividad a las instituciones a pesar de que el udaleku se lleva celebrando décadas. «Si no informan como exige la ley, no podemos intervenir de forma preventiva», ha dicho. No obstante, ha incidido en que «estamos aquí para proteger a los menores» y ha mandado su «solidaridad» a las víctimas y sus familias.