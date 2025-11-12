Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Instalaciones del polémico udaleku de Bernedo. Igor Aizpuru

La primera denuncia en Bizkaia sobre el udaleku de Bernedo ya se quejaba de las duchas mixtas en 2019

La Diputación vizcaína asegura que nunca ha subvencionado a la asociación que organizó el polémico campamento ni le ha cedido instalaciones forales

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:15

La primera queja que recibió la Diputación de Bizkaia en 2019 por las prácticas que tenían lugar en el polémico campamento de Bernedo ya mencionaba ... las duchas mixtas. Una familia trasladó su malestar primero al Ayuntamiento del municipio alavés, a quien pidió explicaciones. Ante la falta de una respuesta convincente, acudió a la entidad foral vizcaína para solicitar documentación sobre la normativa que regula los udalekus. La entidad foral, a su vez, remitió a los padres al Gobierno Vasco, al entender que lo sucedido no era de su competencia.

