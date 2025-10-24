Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

R. C.

Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

El tribunal impone al procesado una pena de un año de cárcel y 1.000 euros de indemnización por daño moral a la mujer, que se sometió a un tratamiento contra las ETS

Juan Cano

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:14

Se conocieron en una aplicación de citas. Quedaron, dieron un paseo y acabaron en la casa de ella para mantener sexo. Consentido, pero con preservativo. ... La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de condenar a un hombre por quitarse el condón durante el coito sin avisar a la mujer, que pasó meses muy preocupada ante la posibilidad de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

