El primer hijo: su significado El primer hijo es la mayor felicidad. Y el mayor shock. A partes iguales. Los hermanos que vienen detrás, completan la felicidad. @MAMASUPERPLUS Viernes, 26 octubre 2018, 17:43

El nacimiento del primer hijo me sumió en un enamoramiento, que me va a durar para toda la vida, porque es mi niño. Y cuando le vienen los celos de su hermana, él es «mi primer niño«. Y eso, no lo puede cambiar nadie. Mi hija es mi «mi niña». La pequeñita, la segunda de abordo, como la llamamos en casa.

También me sumió en un shock que me duró unos meses. Shock, en mi caso, por la falta de sueño y la demanda. Creo que fueron las dos cosas que más me impactaron en las primeras semanas. Pero shock también por los sentimientos que generaba en mí. Por el cambio de vida. Ya lo decía mi primer post aquí, nada te prepara para la dimensión de la maternidad. Leer más...