El primer equipo de rescate regresa sin las espeleólogas desaparecidas

Sin novedades en el puesto del 112 sobre el estado de las tres espeleólogas catalanas que el sábado entraron en la cueva de Cueto-Coventosa y no han salido todavía. Este es el primer 'parte' del día tras una noche larga e intensa de espera y con uno de los dos equipos enviados a inspeccionar la cavidad de regreso a la superficie.

Los efectivos que accedieron al interior desde la entrada de Coventosa acaban de terminar su labor sin noticias del paradero de las mujeres desparecidas. En su recorrido por el interior han dejado preparado material que facilite el rescate y esperan en el acceso de Cueto el regreso de la otra mitad del operativo.

Desde el 112 apuntan que el recorrido de los equipos puede durar un mínimo de 12 horas puesto que la cavidad es muy grande y puede que el retraso en la salida de las espeleólogas responda al «cansancio». Si las espeleólogas se han desorientado y son localizadas, saldrán con el equipo. Si, por el contrario, han sufrido algún accidente y están heridas, los efectivos tendrán que regresar preparar el material de auxilio y rehacer el camino hasta atender a las heridas.

Una de las compañeras de las mujeres desaparecidas se encuentra también en la entrada de Coventosa a la espera de información sobre el rescate, en el que participan cuatro voluntarios y miembros del equipo de espeleorescate de Burgos, al que está previsto que se sume el GREIM y se espera la presencia de la consejera de Presidencia, Paula Fernández.

La alerta la dio ayer dado un compañero de las mujeres desaparecidas y el Servicio de Emergencias del 112 inició el dispositivo de búsqueda a última hora de la tarde de ayer, domingo. Las espeleólogas accedieron a la cueva el sábado a las 13.00 horas y deberían haber salido en torno a las 10.00 horas del domingo. Unas doce horas después se activó el operativo de búsqueda.

Desde la Federación Cántabra de Espeleología, su presidente Manuel González Morales, apunta esta misma mañana que si todavía no hay novedades es porque los dos grupos que entraron por la noche han tenido que avanzar bastante en la cueva, pero apunta a que «lo más probable es que se hayan perdido». Para acceder a las galerías horizontales de Cueto-Coventosa hay que descender 580 metros de desnivel desde la boca de la cueva, y al ir bajando van desmontando todo el sistema de cuerdas que, para salir, tienen que volver a montar y no es fácil. Pero «24 horas de retraso no es nada raro», dice González Morales sabiendo que los profesionales que practican este deporte lo hacen con buenos materiales. «Hace años, cuando te desorientabas el tiempo iba en contra de quedarte sin carburo y por tanto sin luz, pero ahora con las lámparas de led ese problema ha desaparecido», explica.

Las tres espeleólogas, de entre 40 y 50 años, conocen la técnica y cuentan con material, pero era la primera vez que realizaban esta ruta, según han informado del 112, que advierte de que, por la dificultad técnica de esta cueva y por su longitud, se tarda más en realizar el recorrido de lo que marcan las guías de expertos en espeleología, por lo que «estarían dentro del periodo aceptable de retraso».

No obstante, por prevención se ha iniciado un dispositivo de exploración con dos equipos formados por tres y cuatro personas cada uno, del equipo de espeleosocorro de Protección Civil del Gobierno de Cantabria con el que participa la Fundación Espeleosocorro Cántabro-ESOCAN. Uno de los equipos ha entrado por la boca de Cueto -tres personas- y otro por la de Coventosa -cuatro-. El objetivo es buscarlas y «salir con información acerca de si es un retraso y están cansadas o si ha podido producirse un accidente».

Mientras, se ha constituido un Puesto de Mando Avanzado en Arredondo con un coordinador de emergencias de Protección Civil y un técnico de guardia de Protección Civil desde las 22.00 del domingo. El Ayuntamiento de Arredondo ya ha puesto un local a disposición de los efectivos de Protección Civil que se han desplazado a la zona . El alcalde, Leoncio Carrascal, explicaba a este periódico que se ha mantenido el contacto con el 112 desde que saltó la alarma «y el equipo que nosotros tenemos de Protección Civil ya está dispuesto para recibir al operativo que llegue de Santander. Nos han dicho que llega sobre las diez de la noche y estamos a la espera. Por nuestra parte, les hemos ofrecido el edificio que tenemos nosotros de Protección Civil a su disposición para lo que necesiten. Y esperar a ver».

La cueva de Coventosa: el 'Mont Blanc' de la espeleología 6,7 kilómetros de recorrido, 850 metros de desnivel, un pozo vertical de 300 metros (el mayor de Europa) y entre 20 o 24 horas para completar el sistema. Esta es la carta de presentación de la cueva Cueto-Coventosa, situada en la localidad de Arredondo. Dicen los expertos que para presumir de ser espeleólogo hay que recorrer esta cavidad, que está considerada de «primera división». Algunos, como Martín González, el excoordinador técnico del grupo de Espeleosocorro Cántabro (Esocán), la califica como el 'Mont Blanc' de la espeleología. «Es una de las más demandadas, porque se pueden dejar los coches muy cerca de la cueva. Además, es muy atractiva porque tiene varios recorridos, ya que cuenta con cuatro entradas. Lo que sí requiere es una gran preparación física y mental».

Cueto-Coventosa es la cavidad de Cantabria que más accidentes registra desde 1975. Entre 2004 y 2008, la media anual se situó en 87 accidentes, según un análisis estadístico elaborado por el propio Martín González. En la mayor parte de las ocasiones, las intervenciones fueron producidas por crecidas de agua y agotamiento. Hasta ahora, muchas han sido las actuaciones de espeleosocorro en la cavidad, pero la más grave se registró en junio de 1991, un año aciago en cuanto a siniestralidad en la cueva, cuando el espeleólogo británico Julien Vahan Smith falleció en un accidente mortal en el segundo lago de Coventosa. Un mes después, otro experto, el madrileño Esteban Galaz, sufrió una caída que le ocasionó un traumatismo craneal, y en diciembre de ese mismo año el espeleólogo Francisco Galla se fracturó un brazo al caer por un pozo.

Los expertos también recuerdan el aparatoso accidente que sufrió, en agosto de 1985, el suizo Eric Vogel, que se fracturó la tibia y el peroné tras una caída y, tras un polémico rescate, fue evacuado previa voladura. El último herido data del año 2003. Un experto de Granada tuvo que ser rescatado tras quedar atrapado en un agujero 'soplador' del que no podía salir debido a su corpulencia.

