Dos presuntas víctimas revelan los abusos del cardenal Pell siendo niños

Dos presuntas víctimas de abusos sexuales cometidos cuando eran niños por el cardenal George Pell, quien cumple una condena de seis años de cárcel por delitos de pederastia relacionados con otros dos casos, revelaron públicamente por primera vez los hechos en la televisión pública australiana.

Pell, quien el próximo martes conocerá la decisión del Tribunal Superior de Australia sobre la última apelación de la que dispone, fue condenado el año pasado por cinco cargos de abusos sexuales, incluyendo uno por penetración oral, cometido contra dos niños del coro de la Catedral St Patrick's en 1996 y 1997, cuando era Arzobispo de Melbourne.

La vista será pública, aunque debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19 se espera que solo acudan dos o tres personas y sea de corta duración, «un minuto o dos para que el juez lea el veredicto», confirmó a Efe una portavoz del tribunal.

No obstante, los nuevos testimonios están relacionados con una causa que quedó archivada sobre las denuncias de abusos sexuales formuladas contra Pell que se remontan a la década de los 70, cuando éste era sacerdote en su ciudad natal de Ballarat, en el sur de Australia.

Bernie, cuyo apellido no fue revelado por la cadena ABC, fue criado en un orfanato de Ballarat, donde asegura haber sido objeto de abusos en múltiples ocasiones por parte de Pell, según declaró en el último capítulo de la serie documental 'Revelation', que será emitido este jueves. La supuesta víctima, actualmente de 53 años, afirmó que durante este tiempo en el que vio ascender a Pell a las máximas jerarquías eclesiásticas no denunció los hechos por considerar que no le iban a creer. Bernie relata en detalle los toqueteos en sus genitales y trasero que presuntamente le hizo el exresponsable de las Finanzas del Vaticano.

Por su parte, el australiano Peter Clark, quien también estuvo en el mismo orfanato, declaró a la ABC que Pell le tocó de forma indecente durante juegos en la piscina de Ballarat. El hombre manifestó que entonces él no sabía de que se trataba de un abuso sexual, pero aún recuerda el fortísimo dolor en el ano.

La Policía tomó declaración a ambos, pero la causa fue archivada por la fiscalía del estado Victoria. Durante todo el proceso, Pell ha mantenido que es inocente de todos los cargos de abusos sexuales a menores.