Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas El último suceso tuvo lugar este domingo en Cospeito (Lugo), donde un cazador de 55 años falleció tras pisar un nido

La amenaza de la avispa asiática vuelve a sacudir Galicia. En solo dos semanas, tres personas han perdido la vida tras ser atacadas por esta especie invasora, cuya expansión se ha convertido en un grave problema en el norte de España.

El último suceso tuvo lugar este domingo en Cospeito (Lugo), donde un cazador de 55 años falleció tras recibir múltiples picaduras mientras practicaba la caza en un monte cercano a su casa, en la parroquia de Xustás. Según fuentes de Europa Press, el hombre, identificado como Javier I. P., habría pisado un nido oculto entre la maleza, lo que provocó la reacción inmediata del enjambre.

La víctima, alérgica al veneno de las velutinas, logró llamar a su hermano para pedir ayuda y solicitarle una inyección de adrenalina, el tratamiento de urgencia contra la anafilaxia. Sin embargo, la reacción fue fulminante. Cuando llegaron los servicios de emergencia, ya nada se pudo hacer. «Fue todo muy rápido», lamentó el alcalde de Cospeito, Armando Castosa.

El caso de Cospeito se suma a otros dos ataques mortales recientesen Galicia. El pasado 15 de octubre, un concejal del PP de Irixoa (A Coruña) murió tras ser atacado mientras desbrozaba una finca. Pocos días antes, en Dozón (Pontevedra), un hombre de 79 años falleció en circunstancias similares al tropezar con un nido enterrado mientras realizaba tareas agrícolas.

Rápida expansión de la avispa asiática

La 'Vespa velutina', originaria de Asia, llegó a Europa en 2004 y fue detectada en Galicia en 2010 tras expandirse desde Francia. En la actualidad, su presencia se extiende por buena parte del norte peninsular, donde sus colmenas pueden albergar miles de ejemplares.

Aunque no es una especie que ataque al ser humano de manera directa, defiende con agresividad sus nidos cuando se siente amenazada. Esto, unido a la posibilidad de reacciones alérgicas severas, convierte cada encuentro fortuito en un riesgo potencialmente mortal.

Las autoridades insisten en que no se intente nunca retirar un nido de velutinas por cuenta propia. En caso de detectar uno, debe avisarse a los equipos especializados para su retirada segura.

