Los Premios Menina reconocen al Ayuntamiento de Lasarte-Oria por «su compromiso integral contra la violencia machista»

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha sido distinguido este miércoles con el Reconocimiento al proyecto o iniciativa pública en los Premios Menina 2025, un galardón ... que reconoce su labor continuada en la promoción de la igualdad y la prevención de las violencias machistas. El acto, celebrado en el Aquarium de San Sebastián, reunió a instituciones, profesionales y organizaciones que trabajan a diario para erradicar esta lacra social. El alcalde de la localidad, Agustín Valdivia, ha sido el encargado de recoger el premio.

El jurado destaca que Lasarte-Oria ha construído, a lo largo de los años, un modelo de intervención integral que combina programas educativos, campañas de sensibilización, protocoles de actuación y espacios de apoyo. Estas acciones se desarrollan en coordinación con centros escolares, asociaciones juveniles, clubes deportivos, hostelería, agentes sociales y la unidad psicosocial municipal. Una red que permite tejer un entorno comunitario más seguro, igualitario y libre de violencias.

Durante la ceremonía, la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha subrayado la relevancia de las iniciativas premiadas y recordó que «queda mucho por alcanzar la equidad en la paridad para quienes somos más de la mitad de la población». También apeló a la necesidad de reforzar la educación en valores igualitarios entre la juventud para hacer frente a lo que considera un caldo de cultivo para discursos de odio y negacionismo.

Además de Lasarte-Oria, fueron reconocidos el Colegio de Psicología de Bizkaia por «su labor social en la integración de la perspectiva de género en la práctica profesional», y la fiscal Camino Méndez Sánchez, reconocida por «su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y su denuncia de la saturación judicial que afecta a las víctimas en Álava».

Visibilizar la lucha

La distinción otorgada a Lasarte-Oria supone para el municipio un respaldo institucional a un trabajo sostenido en el tiempo, que coloca la igualdad en el centro de la agenda local. Sus responsables defienden que la clave para avanzar reside en la colaboración entre comunidad, instituciones y ciudadanía, y en la convicción de que la prevención es una tarea de todos.

Los Premios Menina, impulsados por el Ministerio de Igualdad y entregados cada año en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, buscan visibilizar el esfuerzo de quienes luchan desde distintos ámbitos para construir una sociedad libre de violencia machista. Con este reconocimiento, Lasarte-Oria se consolida como referente en el ámbito municipal vasco.