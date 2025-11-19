Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la A-15 sentido San Sebastián por un camión que ha hecho la tijera
Premiados e instituciones, este miércoles, en la entrega de los Menina, en el Aquarium de Donostia. DV

Los Premios Menina reconocen al Ayuntamiento de Lasarte-Oria por «su compromiso integral contra la violencia machista»

El consistorio de la localidad guipuzcoana ha sido premiado junto con el Colegio de Psicología de Bizkaia y la fiscal de violencia de género de Álava, Camino Méndez, este miércoles en el Aquarium de Donostia

Iker Elduayen

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:01

Comenta

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha sido distinguido este miércoles con el Reconocimiento al proyecto o iniciativa pública en los Premios Menina 2025, un galardón ... que reconoce su labor continuada en la promoción de la igualdad y la prevención de las violencias machistas. El acto, celebrado en el Aquarium de San Sebastián, reunió a instituciones, profesionales y organizaciones que trabajan a diario para erradicar esta lacra social. El alcalde de la localidad, Agustín Valdivia, ha sido el encargado de recoger el premio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los Premios Menina reconocen al Ayuntamiento de Lasarte-Oria por «su compromiso integral contra la violencia machista»

Los Premios Menina reconocen al Ayuntamiento de Lasarte-Oria por «su compromiso integral contra la violencia machista»