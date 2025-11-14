Premio a la periodista de DV Claudia Turiel de los fisioterapeutas vascos

DV Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:17 Comenta Compartir

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco ha premiado a la periodista de El Diario Vasco Claudia Turiel en los II Premios Anuales COFPV celebrados en Vitoria en la categoría 'Mejor propuesta comunicativa sobre fisioterapia' por dos trabajos publicados en este periódico: una entrevista con el fisioterapeuta Carlos Salvadó publicada el 26 de mayo de este año y un reportaje sobre amputaciones con la experta brasileña en la materia, Soraia Cristina Tunon da Luz.