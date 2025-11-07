La razón que dispara el precio del turrón de Suchard a 5 euros por tableta y tiene su origen en la Bolsa de Nueva York El precio del turrón de Suchard ha experimentado un incremento del 88% en los últimos cinco años

Con la llegada de las Navidades en el horizonte, los turrones y demás dulces típicos de estas fechas como mazapanes o polvorones vuelven una vez más a los escaparates y estantes de los supermercados y grandes superficies. Una aparición que, de año en año, se adelanta cada vez más en el calendario y que este 2025 ha traído consigo precios nunca antes vistos ante el subidón del precio del cacao y otras materias primas de estos productos como la almendra.

Así, uno de los cambios más significativos y comentados tanto dentro del sector como por parte de los consumidores lo ha protagonizado el turrón de Suchard, cuya tableta tradicional de chocolate con leche y arroz inflado ha sobrepasado por primera vez la barrera de los cinco euros, máximo histórico hasta la fecha.

Una subida de precio incesante en los últimos años que ha llevado, según algunos informes, a que la tableta de turrón de Suchard se haya incrementado un 88% en su precio de venta al público, tras pasar de costar alrededor de los tres euros en 2020 a los mencionados cinco euros por tableta de cara a la Navidad de 2025.

Si bien el alza de los precios no escapa a ningún sector y afecta a la totalidad de bienes de consumo de forma directa por la subida del coste de la electricidad y los comustibles fósiles, decisivos en los procesos industriales y que influyen precio final de los productos, en el caso del turrón de Suchard la principal razón de la escalada de precios se debe principalmente al cacao.

Y es que, desde 2022 con motivo de olas de clima extremo y malas cosechas que azotaron Costa de Marfil y Ghana (productores del 60% del cacao consumido a nivel globlal) los precios de este recurso natural imprescindible para la elaboración de chocolate y tantísimos productos, entre los que se encuentra el turrón de Suchard, ha experimentado cotas máximas en su valor ante la escasez de producción y elevada demanda.

Así, a inicios del 2025, el mercado del cacao, cuyas referencias internacionales son los contratos de futuros que ofrece el ICE Futures U.S. de la Bolsa de Comercio de Nueva York y el London Cocoa Futures, marcó máximos históricos con precios de alrededor de los 10,75 dólares por kiogramo de cacao en origen que obligó a grandes fabricantes a ajustar previsiones y márgenes al tiempo que motivó la subida de precios de sus productos.

Si bien en los últimos meses la tendencia alcista del cacao parece haber llegado a su fin con un reajuste de los precios a la baja, habrá que esperar para saber si los precios del año que viene en relación a los turrones vuelven a importes inferiores como ya ha ocurrido con otros productos como el aceite de oliva o si por el contrario esta reducción de costes en origen no se ve reflejado de cara a los compradores en las próximas Navidades.

