Pradales replica a Puente que «España todavía no ha hecho sus deberes con el TAV» y pide a Francia que también haga los suyos

El lehendakari, Imanol Pradales, ha aprovechado este martes su visita a oficial a París para lanzar un mensaje tanto a Francia como a España sobre ... la necesidad de «acelerar los trabajos del tren de alta velocidad» para que Euskadi deje de estar «desconectado» de la red europea. Además, en una velada respuesta al ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, que este lunes criticó que Francia «no tiene voluntad» de conectar París con la 'Y' vasca, el lehendakari ha subrayado que «Francia tendrá que hacer sus deberes, pero España también deberá hacerlos, porque aún no los ha hecho. Lo que pido a los dos Estados es que las conexiones del TAV las hagan rápido y que cada uno cumpla con su responsabilidad».

Pradales ha señalado, en declaraciones a los periodistas en París, que el TAV es uno de los «asuntos principales» de la agenda de su viaje a París, por lo que lo «pondrá sobre la mesa» en las diferentes reuniones institucionales que mantendrá en las próximas horas, subrayando la «importancia» que la conexión ferroviaria tiene para el futuro y desarrollo de Euskadi. «La Comisión Europea ha sido muy clara sobre la necesidad de una conexión en alta velocidad entre Lisboa, Madrid y París, y hace pocos días incluso le llamó la atención al Estado francés sobre su no cumplimiento y puso sobre la mesa la necesidad de abordar seriamente la conexión de alta velocidad hasta la frontera», ha indicado. El lehendakari ha enfatizado que «el tramo Dax-Hendaia, que es uno de los que tenía que haberse priorizado y no se ha hecho hasta ahora, se tiene que priorizar dentro de esa conexión en alta velocidad entre París y la península ibérica».

El máximo representante del Gobierno Vasco ha explicado que «nosotros hemos venido trabajando con la propia Comisión Europea en este sentido y estamos trabajando para que se produzca una reunión al máximo nivel en Irun y en Hendaia con los ministros de Transportes español y francés y con el comisario europeo de Transportes». Ha añadido que la intención es que «se pueda realizar en el primer trimestre de 2026».

Pradales ha reivindicado que, «más allá de eso, Francia tiene que hacer lo que le corresponde, porque la propia Comisión Europea se ha pronunciado claramente sobre ello, y España también tiene que hacer lo que le corresponde para acelerar los trabajos en alta velocidad. Porque quiero recordar que en Euskadi seguimos estando desconectados de la alta velocidad y esto es un elemento que limita claramente nuestro desarrollo y nuestra competitividad. Por lo tanto, lo que les pediría a ambos ministros es que trabajen para cumplir con los compromisos adquiridos sobre la alta velocidad ante la Comisión Europea».