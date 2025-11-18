Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanil Pradales atiende a los medios este martes en París. Irekia

Pradales replica a Puente que «España todavía no ha hecho sus deberes con el TAV» y pide a Francia que también haga los suyos

El lehendakari prevé una reunión con los ministros de transportes español y francés en Irun a comienzos de 2026 para revisar los compromisos en la alta velocidad

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

El lehendakari, Imanol Pradales, ha aprovechado este martes su visita a oficial a París para lanzar un mensaje tanto a Francia como a España sobre ... la necesidad de «acelerar los trabajos del tren de alta velocidad» para que Euskadi deje de estar «desconectado» de la red europea. Además, en una velada respuesta al ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, que este lunes criticó que Francia «no tiene voluntad» de conectar París con la 'Y' vasca, el lehendakari ha subrayado que «Francia tendrá que hacer sus deberes, pero España también deberá hacerlos, porque aún no los ha hecho. Lo que pido a los dos Estados es que las conexiones del TAV las hagan rápido y que cada uno cumpla con su responsabilidad».

