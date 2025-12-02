Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

François Bausch, coordinador europeo del corredor atlántico; Alain Rousset, presidente de Nueva Aquitania; e Imanol Pradales, en la reunión de ayer. Irekia

Pradales refrenda el compromiso de Europa con la conexión del TAV Irun-París y avisa: «Es el momento de presionar a los Estados»

El lehendakari se reúne con la persona de confianza del Comisario de Transportes y sitúa en la primavera la cumbre en la muga con Tsitsikostas y los ministros español y francés

Alexis Algaba
Miguel Ángel Mata

Alexis Algaba y Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:00

Comenta

«La Comisión Europea entiende que el impulso del arco atlántico y la conexión de alta velocidad es prioritaria. Por tanto, es el momento de ... presionar e impulsar a los Estados francés y español para que hagan lo que tienen que hacer». Así se ha expresado este martes el lehendakari Imanol Pradales para resumir la reunión que celebró este lunes en Burdeos con François Bausch, coordinador europeo del corredor atlántico y persona de confianza del ministro de Transporte Sostenible y Turismo Apostolos Tzitzikostas; y Alain Rousset, presidente de Nueva Aquitania. La lectura de Pradales es que la decisión de la UE de impulsar la conexión de la 'Y' vasca con París a más tardar en 2040 es «firme», y que ahora es el momento de que los Estados muestren su predisposición. «Es el momento de las grandes decisiones», ha subrayado el lehendakari.

