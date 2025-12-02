Pradales refrenda el compromiso de Europa con la conexión del TAV Irun-París y avisa: «Es el momento de presionar a los Estados»

«La Comisión Europea entiende que el impulso del arco atlántico y la conexión de alta velocidad es prioritaria. Por tanto, es el momento de ... presionar e impulsar a los Estados francés y español para que hagan lo que tienen que hacer». Así se ha expresado este martes el lehendakari Imanol Pradales para resumir la reunión que celebró este lunes en Burdeos con François Bausch, coordinador europeo del corredor atlántico y persona de confianza del ministro de Transporte Sostenible y Turismo Apostolos Tzitzikostas; y Alain Rousset, presidente de Nueva Aquitania. La lectura de Pradales es que la decisión de la UE de impulsar la conexión de la 'Y' vasca con París a más tardar en 2040 es «firme», y que ahora es el momento de que los Estados muestren su predisposición. «Es el momento de las grandes decisiones», ha subrayado el lehendakari.

En este sentido, y tras poner el propio ministro de Transportes español, Óscar Puente, en duda que el gobierno francés tuviera voluntad de avanzar en esa conexión en alta velocidad entre ambos países, Pradales salió del encuentro de ayer con el compromiso de que el coordinador europeo trasladará la próxima semana al ministro francés las conclusiones de este encuentro y ese compromiso de impulsar la unión ferroviaria del TAV. «En la apuesta europea por la autonomía estratégica, esta conexión ferroviaria es estratégica, tanto para la movilidad de personas como de mercancías, y en definitiva para la competitividad y la seguridad. Es de vital importancia para la transformación industrial y económica de nuestro país, y también para la reindustrialización de Europa», ha explicado el lehendakari.

Por ello, Pradales ha confirmado que finalmente se celebrará en primavera en la muga la cumbre entre el comisario Tsitsikostas, los dos ministros de Transportes de Francia y España, Rousset y el propio lehendakari. «No podemos perder el tiempo, vamos a seguir de la mano de la Comisión Europea, presionando y empujando a los Estados para que hagan lo que tienen que hacer», ha subrayado Pradales.

Pradales también ha adelantado que en septiembre se celebrará también una jornada de trabajo en Bilbao, en el marco de la activación de los fondos HSR, los fondos reforzados para impulsar los proyectos estratégicos de conexión y movilidad en la Unión Europea.

Los encuentros de lehendakari en Burdeos se enmarcan en el viaje de contenido económico y empresarial que el lehendakari realiza entre el lunes y el martes a la capital francesa del vino para para reforzar los lazos económicos, tecnológicos y logísticos entre Euskadi y Nueva Aquitania, región a la que pertenece la zona del País Vasco francés. Hasta 50 compañías vascas de sectores avanzados como la biotecnología, la aeronáutica, o la máquina-herramienta participan en la misión.