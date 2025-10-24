Pradales anuncia que el presupuesto de Vivienda es «el que más va a crecer» en 2026

El Gobierno Vasco es consciente de que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la sociedad vasca, por lo que ... ha convertido esta materia en «prioritaria». De hecho, el lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado este viernes en el Parlamento Vasco que el presupuesto del Departamento de Vivienda será «el que más va a crecer» en términos relativos en las Cuentas vascas de 2026.

Pradales ha respondido en el pleno de control del Parlamento a una pregunta del portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, sobre las políticas de vivienda y emancipación del Gobierno Vasco. Otxandiano ha advertido al lehendakari de que los Presupuestos del próximo año deberían contemplar «un incremento sustancial» para políticas de vivienda pública. «No hay otra opción», ha aseverado.

En su respuesta, Pradales ha anunciado que el Gobierno ha adoptado «una decisión importante» de cara a los Presupuestos de 2026, consistente en que «el departamento que más va a crecer en presupuesto va a ser el de Vivienda». De esa forma, tras recordar alguna de las principales medidas en materia de vivienda aprobadas por el Ejecutivo autonómico en el último año, ha recordado que el 85% de los jóvenes vascos «prefieren comprar una casa y no alquilarla».

«¿Cuál es su propuesta para responder a esa remanda real de la juventud vasca?», ha preguntado al portavoz de EH Bildu, al que ha reprochado que las medidas que plantea se basan en «más intervencionismo» y no ofrecen «respuestas» para esos jóvenes «que quieren comprar una vivienda al igual que lo hicieron nuestros padres».

Por otra parte, ha reprochado a Otxandiano que en las reuniones que ha mantenido en las últimas semanas el Departamento de Hacienda con los principales grupos parlamentarios, EH Bildu no haya planteado ninguna propuesta concreta en este ámbito, y que esta semana «de golpe y porrazo», haya optado por anunciar «en una red social una propuesta que todavía el Gobierno Vasco no ha recibido oficialmente».

«¿En qué quedamos, señor Otxandiano? ¿Es esa la manera de entender lo que es un debate serio y de altura, como suele reclamarnos en esta Cámara?», ha preguntado al representante de EH Bildu.

Pradales ha subrayado, además, que el Presupuesto de 2026 «va a responder a las demandas fundamentales de la ciudadanía vasca», por lo que dado que «la vivienda es prioritaria», la dotación económica «que más va a crecer relativamente» será la destinada a vivienda.