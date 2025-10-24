Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Viviendas de VPO en construcción en Hondarribia. F. DE LA HERA

Pradales anuncia que el presupuesto de Vivienda es «el que más va a crecer» en 2026

El lehendakari censura a EH Bildu que haya dado a conocer una propuesta de pacto presupuestario «a través de las redes sociales»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:17

Comenta

El Gobierno Vasco es consciente de que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la sociedad vasca, por lo que ... ha convertido esta materia en «prioritaria». De hecho, el lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado este viernes en el Parlamento Vasco que el presupuesto del Departamento de Vivienda será «el que más va a crecer» en términos relativos en las Cuentas vascas de 2026.

