Una práctica a extinguir

El único movimiento transversal de la política española se alinea en la defensa de los derechos de la fauna. La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA) lucha para convencer desde los púlpitos políticos de que «la caza y los toros responden a una sociedad que ya no existe». Con esta contundencia arranca su portavoz, el escritor y excongresista aragonés Chesús Yuste. Junto a él, varias docenas de políticos de todos los colores (incluida la primera exministra 'enemiga' de la caza, Cristina Narbona) que preconizan en conjunto la contradicción entre «defender la Marca España y sufrir el estigma de que se boicoteen productos españoles en países como EE UU porque somos el Estado que más maltrata a los animales».

Con una década de actividad parlamentaria y pública, apenas se les ponía cara. Ahora que este debate ha irrumpido en las agendas de debate político, los diarios digitales que se dedican a informar sobre actividades cinegéticas y pesqueras, como 'Jara y Sedal', elaboran listas y les ponen rostros y siglas, para que todos los aficionados lo tengan en cuenta cuando les convoquen a las urnas.

Desde la APDDA, agradecen a la ministra Teresa Ribera que «haya sido valiente, aunque lo dijera a título personal». Pero Chesús Yuste no evita las críticas al resto de los líderes socialistas, a los que considera «unos cobardes que han salido en defensa de un puñado de votos». Más allá del oportunismo electoral, este colectivo trata de dirigirse a «los valores de una sociedad moderna, a esa España mayoritariamente contraria a la caza, frente a una minoría anclada y fuera del siglo XXI. Somos un país que está maduro para dar el paso y acabar con el maltrato», insiste Yuste. También rechaza las denuncias de 'talibanismo ecologista' que lanzan los amantes de las artes de caza, de quienes dice que «se hacen las víctimas y no representan al mundo rural, un sector que también ha evolucionado».

«Ni derechas ni izquierdas»

De todas formas y en consonancia con las virtudes del parlamentarismo y el debate de ideas, desde la APDDA no se muestran (al menos todavía) abiertamente contrarios a la prohibición. Centran sus iniciativas en aspectos como el uso de perros para 'levantar' las piezas o la presencia de menores en las monterías. «Los defensores se asustan y protestan cuando, en realidad, aún no hay ninguna norma que prohíba la caza. Entendemos que este debate es muy complejo y no estamos en condiciones de entrar», admite Yuste. En el ánimo de sus 78 integrantes se mantiene el objetivo de «presionar, pero también construir espacios porque la agenda sobre animales no es de derechas ni de izquierdas».

Hay alrededor de 715.000 licencias de caza, unas 140.000 menos que hace cinco años, pero todavía un 25% más que hace una década.

millones de euros genera la caza y pesca, según la Fundación Artemisan. Su práctica mantiene unos 186.000 empleos y genera un retorno de 614 millones al fisco.

de toda la superficie española está incluida en terrenos cinegéticos, 'troceados' en los algo más de 32.000 cotos en los que está permitida la caza. La tercera parte están implicados en programas de conservación de especies en libertad. En una temporada media se abaten 21 millones de piezas. Medio millón corresponden a caza mayor (jabalí, ciervo...) y el resto a especies menores (conejo, zorzal perdiz...).